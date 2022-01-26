اغلبكم سيصاب بالذهول.. هذا ما يحدث عند حرق ورق الغار في المنزل لن تتركه بعد اليوم

‏‏ورق الغار احد الأعشاب الطبيعية التي يتم استخدامها في إعداد الطعام في احد التوابل التي تجعل للطعام رائحة جميلة ومميزة كما ‏انه يحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم الإنسان ويتم استخدام ورق الغار بشكل خاص مع اللحوم والدجاج والأطعمة التي تحتاج إلى قضاء وقت طويل على النار ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن استخدام آخر لورق الغار غير استخدام كأحد أنواع التوابل وهو ‏ورق الغار للحصول على رائحتها والاستفادة من الفوائد التي يمكن الحصول عليها ‏رايحة ورق الغار تحتوي على العديد من الفوائد ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة حرق ورق الغار في المنزل والحصول على الروائح الموجودة في ورق الغار ‏‏والفوائد التي يمكن الحصول عليها من رائحة ورق الغار.

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طريقة حرق ورق الغار في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها ورق الغار في المنزل حتى نحصل على رائحة التي يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الفوائد:

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أولا نحضر بعض اوراق الغار بعد ذلك نحضر بعض مكعبات الفحم.

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‏ نضع الفحم على مكان مناسب ونبدأ في إشعال هذا الفحم.

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‏ بعد ذلك نضع بعض اوراق الغار على الفحم المشتعل وننتظر حتى تصبح ‏اوراق الغار تحترق بهدوء ويخرج منها رائحة جميلة.

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‏ بعد ذلك نقوم بإغلاق النار وتترك رائحة ورق الغار تنبعث في الغرفة.

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فوائد حرق ورق الغار في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال حرق ورق الغار في المنزل وهذه الفوائد هي:

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