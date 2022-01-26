نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم في الفترة من 26 يناير وحتى 1 فبراير 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في الفترة من 26 يناير وحتى 1 فبراير 2022م ، شركة العثيم هى شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال بيع المواد الغذائية والغير غذائية، الأدوات المنزلية، اللحوم والأسماك بنظام بيع الجملة والتجزئة، تم تأسيس الشركة منذ عام 1980 ومقرها الرئيسي الرياض، وقد قام عبدالله صالح العثيم بتأسيس الشركة، هذا وتعود ملكية الشركة بنسب مختلفة إلى عبدالله صالح العثيم و شركة العثيم القابضة والمساهمين.

تمتلك أسواق العثيم عدة فروع بالمملكة العربية السعودية ما بين هايبر ماركت و ركن وسوبر ماركت، ودائمًا ما تسعى الشركة إلي توفير جميع السلع بمختلف المستويات بأسعار مخفضة من خلال العروض التي تقدمها دائمًا لتناسب جميع الأذواق.

مجلة عروض أسواق العثيم في الفترة من 26 يناير وحتى 1 فبراير 2022م

يمكن الإطلاع علي العروض المختلفة على جميع المنتجات من خلال الدخول على البروشور الخاص بعروض الفترة من الأربعاء 26 يناير وحتى الثلاثاء 1 فبراير 2022م.

عروض أسواق العثيم في الفترة من 26 يناير وحتى 1 فبراير 2022م

تحرص دائمًا أسواق العثيم السعودية على توفير جميع المنتجات التي يحتاجها المواطنين بأسعار متفاوتة لتناسب جميع المستويات من خلال العروض الاسبوعية التي تقدمها الشركة، وفيما يلي نعرض أهم العروض الاسبوعية في الفترة ما بين عروض أسواق العثيم في الفترة من 26 يناير وحتى 1 فبراير 2022م.

العروض على الأجهزة الكهربائية

دفاية كولين جدارية #20 بسعر 179 ريال سعودي، قد يحتاج الكثير من المواطنين شراء الدفايات خاصة في فصل الشتاء، لإمدادهم بالدفء اللازم.

قدر ضغط السيف الكهربائي 8 لتر بسعر 315 ريال سعودي، تسعى دائما ربات البيوت إلى شراء قدر الضغط للإسراع من عملية نصج الطعام لتقليل الوقت والمجهود.

مبكروويف كيون سعة 20 لتر بسعر 189 ريال سعودي.

محضر قهوة اسبرسو السيف بسعر 299 ريال سعودي، فهو يعتبر من الأجهزة السريعة التي توفر الوقت والمجهود في تحضير القهوة ويحرص محبي القهوة على اقتنائه، ويمكن استخدامه للأفراد أو في المقاهي والكافيهات.

حيازة السيف الكهربائية بسعر 199 ريال سعودي.

العروض على الحلويات والمخبوزات