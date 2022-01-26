شوف عروض قوية من saco على أجهزة التكنولوجيا والألعاب بخصومات تصل إلي 70%

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عمر شويل - جدة عروض قوية من saco على أجهزة التكنولوجيا والألعاب بخصومات تصل إلي 70% - ثقفني
تسوق مع ساكو saco أكبر المواقع التي يمكنك التجول خلال موقعها الإلكتروني للبحث عن الأشياء التي يمكنك أقتنائها وشركائها وتقدم أضخم وأقوى العروض على أجهزة التكنولوجيا والألعاب المفضلة بتخفضيات وخصومات تصل إلى 70% عند الشراء كما يمكنكم أيضاً التسوق والذهاب إلى المتجر وتقدم للجميع داخل المملكة وخارجها خدمة التوصيل للمنزل بأسعار رمزية 25 ريال كما يمكنكم تقسيط بعض المشتريات على فترة مريحة.
عروض قوية من saco بخصومات 70%
- مكبر صوت بتقنية البلوتوث، من سوني SONY، لون أسود، عمر تشغيل البطارية ست ساعات، يمكنكم التحكم من خلال السماعة أو عن طريق الموبايل، البطارية مدمجة للشحن، تتوافر بخدمة مكالمات بدون استخدام اليدين، أستمتع عند الأستخدام بصوت نقي وعالي الجودة سعر القطعة الواحدة 79.00 ريال سعودي بدلاً من 95.00 ريال سعودي.
- ساعة فتبت ايوبك fitbit الذكية، لون رمادي داكن،متوفرة بعده أمكانيات، شاشة تعمل باللمس، تقرأ ضربات القلب، تحسب عدد ساعات النوم، تعمل عن طريق تشغيل البلوتوث عبر الهاتف من خلال تحميل تطبيق، ضد الماء يمكنكم الأستحمام والسباحة بها، سعرها 1079.00 ريال سعودي بدلاً من 1429.00 ريال سعودي.
- ساعة اللياقة فتبت تشارج fitbit tcharge 3، متوفرة بمميزات عديدة منها تحسب ساعات النوم بالساعة والدقيقة، بها برنامج للياقة البدنية، تحسب حرق السعرات الحرارية عند أرتدائها، بطارية الساعة تعمل لمدة أسبوع كامل ثم يتم شحنها عن طريق الكابل الخاص بها، سعر القطعة الواحدة 399.00 ريال سعودي بدلاً من 5.99 ريال سعودي ويمكن شرائها بالتقسيط من شركة تمارا ويتم دفع مبلغ 133.00 ريال سعودي على ثلاث دفعات.
- غطاء كفر للحفاظ على الآيباد2017 ميترو، بلون أسود، بسعر 99.00 ريال سعودي بدلاً من 219.00 ريال سعودي.
- ساعة آبل APPLE إصدار 44ملم، لون الهيكل ألومنيوم فضي، لون الحزام أبيض، متوفرة بخصية بأظهار ضربات القلب كهربائياً، تعمل على تسجيل مدة الألعاب مثل اليوجا، والسباحة، والجري، والمشي لمسافات طويلة وقصيرة، متوفرة ب 50 مليون مقطوعة موسيقية يمكنكم الأسماع والتحكم من خلال الساعة، ضدد المياة لعمق 50 متر، تتميز أيضا بوجود GBS، بوصلة، مكريفون، مكبر صوت، مكالمات طوارئ لكل العالم، سعر الساعة 1249.00 ريال سعودي بدلاً من 1799.00 ريال سعودي.
- جوال هونر 8 أكس ماكس بسعر 619.00 ريال سعودي بدلاً من 749.00 ريال سعودي.
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