شوف لولو ماركت السعودية luluhaypermarket كرنفال نهاية الشهر

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عمر شويل - جدة عروض مذهلة من لولو ماركت السعودية luluhaypermarket على جميع السلع والأغراض المنزلية، تحت شعار كرنفال نهاية الشهر، تسوق ووفر مع اقوي التخفيضات الشهرية، على المنتجات المحلية والمستوردة، عالية الجودة، بجانب عروض Fresh from farm الطازجة من مزارع لولو بالسعودية حيث يباع مقدار 25000 طن سنويا من الفواكه والخضروات، إذا كنت تعاني من نقص فى عنصر الحديد يجب أن تحرص على تناول حبة طازجة من الباذنجان يومياً الكيلو ب 4،95 ريال سعودي، يمكن أيضا تحضير أشهي الأطباق منها، الملفوف يعطي طبق السلطة مذاق فريد بجانب طعمه الرائع والمنعش سعر الحبة ب 1،45 ريال.

لولو ماركت السعودية luluhaypermarket

الفراولة من الفواكه اللذيذة محببة لدي الجميع، فوائدها عظيمة، وبديل طبيعي للسكر، يحضر منها سلطة الفواكه، وفطيرة الفراولة الشهية، أو الكيك، والعصير الطازج، الأطفال يعشقون تناولها، لكن يجب الحرص على تناول كمية بسيطة منها حتى لا تؤدي إلى الحساسية لدي الصغار، سعر علبة وزن 500 جم أمريكي دريسكولز ب 31،75 ريال، والتوت الأسود من نفس النوع ب 15،95 ريال.

عروض luluhaypermarket

خلال تلك الفترة من العام تكثر الإصابة بنزلات البرد، والفيروسات وخير علاج طبيعي لها الليمون، لذا يجب الحرص على تناول عصير الليمون والإكثار من إستخدامه فى تعقيم وتنظيف الخضروات والفواكه واللحوم لتخلص من أي ميكروب، قائمة التسوق الأسبوعية لا تخلو منه، سعر الكيلو فيتنامي بدون بذر ب 5،95 ريال، الكلمنتين يملك نفس القيمة الغذائية لليمون وغني بفيتامين c سعر كيلو اسباني ب 7،95 ريال.

عروض الطازج لولو ماركت

جوز الهند من أقوي المرطبات للجسم، يخلصك من شعور العطش والجفاف الذي يصاحب أرتفاع درجات الحرارة، لذا نجده يستخدم بكثرة فى منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم لقدرته العالية على الترطيب سعر الحبة فيتنامي ب 6،25 ريال، شرائح الأناناس من ألذ الفواكه التى يمكن أن يتناولها الإنسان تملك مذاق فريد عن غيرها الثمرات سعر الحبة ب 5،95 ريال كينيا.