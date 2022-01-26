انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة السياحة العربية 2022 الجديد على النايل سات Arab Tourism والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تردد قناة السياحة العربية هو المفتاح الذي تستطيع من خلاله تنزيل قناة السياحة العربية والاستمتاع، فإن السياحة من أهم الأنشطة الترفيهية في جميع دول العالم، والتي يهتم بها كل شخص يحب التنزه ومشاهدة الثقافات والحضارات المختلفة، ولا شك أن هناك دول قائمة على العائد المادي من نشاط السياحة، وتعد السياحة مصدر دخل مهم لجميع دول العالم، وبعد الانفتاح الذي أصبح بين كل الدول بسبب شبكة الإنترنت التي كان عليها عامل كبير في تقريب المسافات بين الأشخاص وإزالة الحدود بين الدول، ازدهر النشاط السياحي في جميع البلدان، وازداد تساؤل المواطنين حول كل التفاصيل التي تتعلق بالسفر، كل هذا وأكثر تجده في قناة السياحة العربية، إليك نوضح تردد قناة السياحة العربية 2022 الجديد على النايل سات.

قناة السياحة العربية

قناة السياحة العربية، تعد جهة موثوق فيها لتلقي المعلومات الصحيحة والدقيقة عن أخبار السياحة في جميع دول العالم، لأن القناة ليست قناة ترفيهية فقط، بل هي تعد قناة إخبارية من نوع آخر مختلف عن مفهوم القنوات الإخبارية التقليدية، حيث تعد قناة إخبارية سياحية.

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يوجد المقر الرئيسي لقناة السياحة في فرنسا مع وجود 13 مكتب موزعين على عدد من الدول الأجنبية.

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محتوى قناة السياحة العربية

تعرض قناة السياحة العربية فقرات وبرامج متنوعة تعرض فيها الثقافات والحضارات المتنوعة.

كما تعرض كذلك أشهر المعالم السياحية في مختلف البلدان من أقصى شمال إلى أقصى جنوب الكرة الأرضية.

وتقدم أيضًا القناة برامج مهمة جدًا تفيد كل محبي السفر والتنقل، لأنها تعرض تجارب سابقة للمسافرين لجهات مختلفة من دول العالم، مما يؤدي إلى الإستفادة من مميزات السفر وتجنب العيوب، مع عرض تكاليف السفر وأفضل الأماكن التي يمكن زيارتها.

تردد قناة السياحة العربية 2022

نعرض لكم التردد الجديد لقناة السياحة على القمر الصناعي نايل سات TOURISM 2022 وهو:

التردد 10815

الاستقطاب أفقي H

معامل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ ⅞

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