استثمر فلوسك و بأعلى عائد من خلال  شهادة القمة بنك مصر 11%

شهادة القمة بنك مصر تعتبر واحد من شهادات الادخار التي يقدمها بنك مصر لجميع المصريين وتعتبر هذه الشهادة من أفضل وسائل الإدخال التي تحقق أرباح مميزة كما أن نسبة الادخار تبدأ من ألف جنيه فيما أعلى مما يجعلها مناسبة لكثير من المواطنين أصحاب الدخل الضئيل، ويعتبر البحث عن شهادة القمة هذه الفترة مكثف بسبب رفع قيمة الفائدة إلى ستة عشر بالمئة وسنتناول تفاصيل الشهادة وكيفية الاستفادة منها في السطور التالية عبر هذا المقال.

شهادة القمة بنك مصر

يتيح بنك مصر الكثير من الشهادات الادخارية والاستثمارية لجميع عملائها بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة وتشتمل تسع شهادات متنوعة تأتي في مقدمتهم شهادة القمة بنك مصر والتي تتراوح مدتها إلى ثلاث سنوات متتالية وتبدأ بمبلغ ألف جنيه وليس لها حد أقصى مما يجعلها مناسبة للكثيرين، ولا سيما أن العائد المحدد للشهادة ثابت شهريا وقد بدأت بنسبة للفائدة للشهادة بإحدى عشر في المئة إلا أن هذا الشهر تم رفع قيمة الفائدة بنسبة خمسة في المئة زيادة مما جعل الكثيرين يبادروا بشرائها، بالإضافة إلى هذه الشهادة توجد شهادة أمان المصريين، وشهادة الاختيار العائد التراكمي لمدة خمس او عشر سنوات، كذلك شهادة أجل ثابتة العائد ومتغيره العائد على مدار سنوات محددة يختارها العميل…وغيرها من الشهادات الأخرى والتي يمكنك معرفة كافة المعلومات المتعلقة بها علي موقعنا في أي وقت.

أهمية شهادات الادخار

تعتبر شهادات الادخار استثمار مربح في كلا الحالات ولا يحمل الربح والخسارة مثلما في المشاريع المختلف فالمستثمر في البنوك دائما هو الرابح، كما يمكنهم من خلالها الاحتفاظ بأموالهم وزيادتها بكل سهولة بدلا من تركها في المنزل مما يجعلها معرضة للصرف أو السرقة، كما أن العائد منها يحدد وفقا لما يرغب به المدخر ويجعله يحصل على ربح دون أي عمل ويحدد بالشهر أو العام، كذلك نصف عام وفقا لنوع الشهادة التي يختارها العميل.

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