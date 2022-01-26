شوف أضخم عروض مقاضيتك الشهرية من أسواق العثيم بأفضل الأسعار والخصومات حتي33%

مقاضيتك الشهرية هذا الأسبوع من أسواق العثيم من الأخر يا بلاش تقدم عروض خاصة1+1 مجاناً بقسم الحلويات كما تقدم خصم 50% على كيكة الرواني بالمكسرات وخصومات أخري تصل حتى 33% على السلع الغذائية وتقدم أسبوعياً الخضروات والفاكهة الطازجة التي تحتوي على فوائد غذائية وصحية عديدة، وتوفر عروض خاصة بقسم البقالة تسوقوا من خلال أفرع العثيم أو من خلال موقعه الإلكتروني أو عن طريق الواتس أب.

أضخم عروض مقاضيتك الشهرية من أسواق العثيم

متاح لكل عميل شراء كيس واحد من سكر الأسرة ناعم 10 كيلو وفري 29% عند شرائه سعر الكيس 24.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

متوفر شراء 2 كيس فقط من أرز أبو كأس مزه بسمتي 10 كيلو وفري 29% عند شراء كيس واحد سعر الكيس 59.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي.

أشتري كرتونة التوفير لأحتياجتك الشهرية من ساديا وأحصلي على خصم 13% 10 قطع دجاج مجمد بدون أحشاء مذبوحة بالحلال × 1000 جرام للحبة الواحدة بسعر 128.95 ريال سعودي بدلاً من 148.00 ريال سعودي.

وفري 47% عند شراء تايد صابون مركز أصلي وإن الكيس 7 كيلو بعطرين مختلفين سعر الكيس 51.95 ريال سعودي بدلاً من 97.95 ريال سعودي.

أشتري عرض التوفير زيت نور دوار الشمس 2 حبة × 1.5 لتر + 500 ملل سعر الرابطة 35.95 ريال سعودي بدلاً من 48.95 ريال سعودي.

وفري أكتر عند شرائك جبن نادك كاسات كريم / شيدر 2 قطعة × 500 جرام وأحصلي على خصم 17% سعر الرابطة 19.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال سعودي.

عرض تونة تريفا خفيف وزن العبوة 170 جرام 3 عبوات بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال سعودي بخصم 33%.