نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات على الجوالات 60% في اكسترا بالسعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات 50% على الجوالات في اكسترا بالسعودية، حرصت شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما هو جديد من العروض والتنزيلات على الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وكل العروض مقدمة اليوم على هواتف هواوي المختلفة وهواتف فيفيو الأنواع مختلفة، سنوضح اليوم من خلال السطور التالية كل العروض.

عروض اكسترا بالسعودية اليوم على الجوالات فيفو:

تقدم اكسترا العديد من العروض والتخفيضات على الجوالات تصل نسبة الخصم حتى 65% على بعض السلع في كل الفروع المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال السطور التالية سنوضح العروض والتخفيضات الآن:

خصم يصل حتى 20% على هاتف فيفو واي أس، يدعم خاصية الفور جي، والذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت، وسعر الهاتف داخل العرض في اكسترا 929 ريال سعودي.

تخفيض أخر على هاتف فيفو واي 12 أس 4 جي، الذاكرة الداخلية للهاتف 32 جيجا بايت واللون المتاح في العرض أزرق، والسعر في اكسترا داخل العرض بـ 479 ريال سعودي.

تنزيلات في اكسترا بالسعودية اليوم على هواتف هواوي:

يوجد في شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية بجميع الفروع المنتشرة داخل السعودية متواجد العديد من العروض بالهواتف المحمولة للعديد من أنواع الهواتف والشركات الشهيرة المختلفة، وسنعرض الآن أجدد التخغيضات على هواتف هواوي المختلفة ونسبة التخفيض تصل حتى 60%، كل ما عليكم متابعة العروض والتخفيضات:

تخفيض مميز نسبته تصل حتى 20% على هاتف هوواي نوفا 8 أي، ويدعم تلك الهاتف خاصية الفور جي، والذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت، واللون في هذا العرض الفضي، والسعر في اكسترا داخل العرض بـ 1199 ريال سعودي.

عرض أخر على هاتف هوواي ميت باد، وحجم الشاشة للهاتف 10.4 بوصة، والذاكرة تصل حتى 64 جيجا بايت، وتلك الهاتف يدعم الواي فاي، والهاتف المتاح في العرض باللون الرمادي والخصم يصل حتى 32% والسعر داخل العرض بـ 829 ريال سعودي، ويعد تلك الهاتف من الأكثر مبيعا في السعودية.

عرض وتنزيل على هاتف هوواي واي 9 أي، يدعم تلك الهاتف ذامرة 128 جيجا بايت، واللون المتاح داخل العرض الفضي، والهاتف يصل نسبة الخصم 25% والسعر في العرض 999 ريال سعودي، ويعتبر هذا الهاتف هو الأكثر مبيعا في السعودية.