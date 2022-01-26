انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة مصر قرآن كريم 2022 على نايل سات وتردد قناة المجد للقرآن الكريم لأفضل التلاوات القرآنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في بدايات عام 2020 أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على انطلاق أحدث قنواتها تحت مسمى قناة مصر قرآن كريم، لتكون بذلك هي أول قناة مصرية متخصصة في بث تلاوات القرآن الكريم بأصوات مصرية فقط، حيث تعرض قناة مصر قرآن كريم العديد والعديد من التلاوات النادرة لكبار المشايخ في مصر، تابعونا في هذا المقال للتعرف على تردد قناة مصر قرآن كريم على نايل سات، كما سنتناول بالحديث عرض أهم أصوات المشايخ التي تقدمها القناة.

تردد قناة مصر قرآن كريم

يمكنكم متابعينا عبر موقع مصر فايف استقبال تردد قناة مصر قرآن كريم من خلال البيانات الواردة في الجدول التالي للاستمتاع بأعزب التلاوات القرآنية لكبار المقرئين المصرين.

القناة تردد القناة القطبية الترميز معامل التصويب مصر قران كريم 10854 H 27500 3/4

قناة مصر قرآن كريم

نجحت قناة مصر قرآن كريم في فترة قصيرة جدا في جذب انتباه عدد كبير جدا من المشاهدين إليها، يرجع ذلك لتقديم القناة التلاوات القرآنية بأصوات عدد كبير من أفضل المشايخ والقراء المصريين، ومن أهم ما يميز القناة أيضا هو عرضها لمعاني الكلمات أثناء تلاوة القرآن على شاشتها وهوا ما يساعد المشاهد في فهم آيات القران الكريم، كما تتميز القناة بعرض سور القران الكريم مرتلا على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما تعرض القناة العديد من أصوات كبار المشايخ المصرين مثل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ المنشاوي، والشيخ محمود على البنا والشيخ الطبلاوي والشيخ النقشبندي والشيخ محمد رفعت والعديد من الأصوات المصرية المتميزة التي تعشقها الأذان المتعلقة بسماع سور القران الكريم.

تردد بعض قنوات القران الكريم

جدير بالذكر أن هناك عدد من قنوات القرآن الكريم الموجودة عبر القمر الصناعي نايل سات ونستعرض منها ما يلي

قناة عبدالباسط عبدالصمد

التردد القمر القطبية الترميز معامل التصويب 11179 نايل سات أفقي 27500 3/4

قناة المجد قران كريم