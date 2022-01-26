انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة سبيستون 2022 على نايل سات وموعد عرض المسلسل المميز المقاتل النبيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قناة سبيستون واحده من أقدم القنوات العربية المهتمة بالأطفال، حيث تعرض القناة على مدار الساعة أفلام الرسوم المتحركة وأغاني الأطفال والبرامج الترفيهية الموجهة للطفل، هذا المحتوى المميز جعل من تردد قناة سبيستون أحد أهم المحطات الفضائية التي دوما ما يبحث عنها المشاهد العربي، في هذا الموضوع سنعرض لكم متابعينا تردد قناة سبيستون 2022 على نايل سات، كما سنقدم لكم عرض موجز لأشهر وأهم البرامج التي تعرض عبر شاشتها يوميا.

قناة سبيستون

ظهرت في الفترة الأخيرة العديد والعديد من القنوات الفضائية التي تعرض محتوى موجه للطفل، سواء عن طريق أفلام الكرتون أو البرامج الترفيهية أو حتى برامج المسابقات بين الأطفال مثل قناة ميكي وقناة مودي كيذز أو قناة بطوط وغيرها، وعلى الرغم من هذا التعدد إلا أن قناة سبيستون استطاعت أن تحتفظ بمكانتها المتميزة التي حققتها طوال السنوات الماضية بفضل ما تعرضه القناة من محتوى هادف ومميز يجعلها دوما محط نظر الآباء والأمهات الباحثين عن محتوى مناسب لأبنائهم.

تردد قناة سبيستون

من خلال الجدول التالي بيانه يمكنكم استقبال إشارة تردد قناة سبيستون 2022 على نايل سات بكل وضوح.

القناة تردد القناة القطبية معدل التصويب سبيستون 11785 عمودي 3/4

برامج قناة سبيستون

تعرض قناة سبيستون حاليا باقة مميزة وجديدة من أفضل برامج الأطفال التي تساعدهم في تنمية قدراتهم العقلية، كما تساعدهم في تعلم بعض القيم والعادات السليمة من خلال البرامج التعليمية التي تعرضها القناة، ومن أهم البرامج التي تعرض حاليا عبر القناة برنامج طفلي وأنا، كما تقدم أيضا القناة باقة من أفلام الرسوم المتحركة المميزة ومنها ماشا والدب والنمر الوردي والمقاتل النبيل وزائر من زمن المحيط والعديد والعديد من البرامج والأفلام التي دوما ما تجعل تردد قناة سبيستون محل بحث بصورة مستمرة في كل البيوت العربية.

جدول مواعيد برامج سبيستون غدا

من خلال بيانات الجدول التالي متابعينا عبر موقع مصر فايف نستعرض سويا مواعيد جميع برامج وأفلام الكرتون المقدمة والمعروضة عبر تردد قناة سبيستون للأطفال اليوم الاربعاء الموافق 26 يناير 2022

اسم البرنامج توقيت العرض Beybattle Burst Turbo / 46 2022-01-25 23:00 Power Rangers Dino Fury Season 28 / 8 2022-01-25 23:30 المقاتل النبيل / 14 2022-01-26 00:00 عهد الأصدقاء / 15 2022-01-26 00:30 أسطورة النسر / 22 2022-01-26 01:00 Hetty feather S2 / 13 2022-01-26 01:30 رماد الحروب / 1 2022-01-26 02:00 Beybattle Burst Turbo / 46 2022-01-26 02:30 Power Rangers Dino Fury Season 28 / 8 2022-01-26 03:00 المقاتل النبيل / 14 2022-01-26 03:30 عهد الأصدقاء / 15 2022-01-26 04:00 Mia / Ar 28 2022-01-26 04:30 Mia / En 28 2022-01-26 04:45 قصص ماشا المرعبة / 17 2022-01-26 05:00 Ar كايو/ 66 2022-01-26 05:15 Barbie Dreamtopia / 9 2022-01-26 05:30 ماشا و الدب ج3 / 10 2022-01-26 05:45 طفلي و أنا / 2022-01-26 06:00 قصص ماشا المرعبة / 18 2022-01-26 07:00 Ar كايو/ 67 2022-01-26 07:15 Monzy / Ar + En / 45 2022-01-26 07:30 Mia / Ar 29 2022-01-26 07:45 Mia / En 29 2022-01-26 08:00 ماشا و الدب ج3 / 11 2022-01-26 08:15 Ar كايو/ 61 2022-01-26 08:30 En كايو/ 67 2022-01-26 08:45 طفلي و أنا / 2022-01-26 09:00 Dr.Mum/ 9 2022-01-26 09:30 طفلي و أنا / 2022-01-26 09:45 Octonauts S3 / 20 2022-01-26 10:00 TRANSFORMERS Rescue Bots / 46 2022-01-26 10:15 Rev & Roll / 14 2022-01-26 10:30 ماشا و الدب ج3 / 11 2022-01-26 10:45 “ Love 2022-01-26 11:00 بيورن و باكي / 31+32 2022-01-26 11:15 لنمر الوردي / 16 2022-01-26 11:30 Rev & Roll / 14 2022-01-26 12:00 Octonauts S4 / 1 2022-01-26 12:15 TRANSFORMERS Rescue Bots / 46 2022-01-26 12:30 Zafari / 52 2022-01-26 12:45 Barbie Dreamtopia / 10 2022-01-26 13:00 Enchantimals S3 / 4 2022-01-26 13:15 Super Wings S4 / 14 2022-01-26 13:30 ماشا و الدب ج3 / 11 2022-01-26 13:45 True and the Rainbow Kingdom / 15 2022-01-26 14:00 Beybattle Burst Turbo / 46 2022-01-26 14:30 المقاتل النبيل / 15 2022-01-26 15:00 المحقق كونان ج9 \ 37 2022-01-26 15:30 عهد الأصدقاء / 16 2022-01-26 16:15 Power Rangers Dino Fury Season 28 / 8 2022-01-26 17:00 Barbie Dreamtopia / 10 2022-01-26 17:45 Littlest Pet shop S1 / 40 2022-01-26 18:00 ماشا و الدب ج3 / 11 2022-01-26 18:15 True and the Rainbow Kingdom / 15 2022-01-26 18:30 Beybattle Burst Turbo / 46 2022-01-26 19:00 Power Rangers Dino Fury Season 28 / 8 2022-01-26 19:30 المقاتل النبيل / 15 2022-01-26 20:00 المحقق كونان ج9 \ 32 2022-01-26 20:30 عهد الأصدقاء / 16 2022-01-26 21:00 أسطورة النسر / 23 2022-01-26 21:30 HUNTER X HUNTER / 12 2022-01-26 22:00 رماد الحروب / 4 2022-01-26 22:30

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