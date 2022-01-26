شوف أقوى العروض من بنده السعودية وخصومات حتى نصف السعر

أقوى العروض من بنده السعودية خصومات توفر حتى نصف السعر مبيعات لمنتجات بالكرتون، مأكولات ومشروبات ومعلبات، منتجات داخل مهرجان الجمال للعناية بالشعر للنساء وللرجال وأخرى للعناية ببشرة الوجه ومنتجات للجسم بالإضافة إلى مستحضرات التجميل من شركات مهمة منتجاتها ذات جودة عالية، منتجات العناية بالفم والأسنان كل هذا وأكثر متوفر داخل فروع بنده في المملكة العربية السعودية.

منتجات تحلية صحية في بنده

نتيجة للوعي الصحي والغذائي الذي أصبح منتشرًا في الفترة الأخيرة بين الناس أصبح الكثير من الناس يهتمون بحساب السعرات الحرارية التي يتناولونها على مدار اليوم، واستبدال منتجات معينة في طعامهم بمنتجات أخرى صحية أو ذات سعرات حرارية أقل.

فعلى سبيل المثال عسل النحل بالإضافة إلى كونه مذكور في القرآن الكريم وأن فيه شفاء للناس فهو يعتبر بديل صحي للسكر الأبيض في التحلية.

وتوفر متاجر بنده منتجات من عسل النحل داخل عروضها المميزة التي توفر حتى نصف السعر.

عسل نحل طبيعي من شركة الشفاء بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 40.50 ريال لكمية 500 جرام.

وعسل الغابة السوداء من الشفاء أيضًا وزن ال500 جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلًا من 95.95 ريال.

كذلك انتشر في الآونة الأخيرة استخدام سكر ستيفيا ويقال أنه بديل صحي للسكر الأبيض وأنه مستخرج من أوراق نبات يسمى ستيفيا.

ومتوفر داخل بنده السعودية في قسم الأغذية الصحية والعضوية محلي ستيفيانا العبوة مكونة من 100 كيس وزن الواحد منهم 2.5 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي.

أقوى العروض من بنده السعودية