نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار العيش بسعادة للتمتع بالشباب الدائم والصحة النفسية و الجسدية الممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العيش بسعادة والتمتع بالشباب الدائم و الصحة الجسدية والنفسية ، ليس بصعب ، ومن المعروف أن راحة الجسد أيضا لها تأثير إيجابي ومهم جدا لراحة العقل ، وأيضا القدرة علي اتخاذ القرارات السليمة العقلانية في الحياة ، فهناك بعض الأسرار البسيطة التي سنستعرضها معا للحصول علي أفضل النتائج، للتمتع بالصحة العقلية والنفسية والجسدية الممتازة .

تدليل النفس والعيش بساعدة

بالطبع العيش بسعادة والترفيه عن النفس بشكل إيجابي مفيد جدا لنا وأيضا للأفراد في وسطنا الاجتماعي ومن نتعامل معهم، لأن عندما نحقق النقاط التالية سنشعر بالفرق الإيجابي بأنفسنا وأيضا الناس من حولنا ، بل سيسألونك عن سر الإيجابية هذه والسعادة والجمال والثقة بالنفس أيضا.

تمتع بالشباب الدائم والصحة النفسية و الجسدية الممتازة

تتدوين وكتابة الأحلام والإنجازات

للكتابة تأثير إيجابي جدا وكبير علي العقل الباطن ورؤية العين وتسجيل الخطوات والإنجازات الإيجابية في حياتك تحفزك علي تحقيق المزيد من الإنجازات كما تعزز التفاؤل والتفكير الإيجابي ، بل ستجد نفسك تكتب أفكار جديدة تتدفق وتكتب المزيد .

تقديم المساعدة وعمل الخير قدر الإمكان

تقديم المساعدة للغير عندما تكون مستعد لذلك يحفز إفراز هرمون السعادة ، و عمل الخير سواء تقديم المساعدة المادية أو المعنوية فهذا يعزز الثقة بالنفس ، وحتي إذا كانت المساعدة شرح شئ أو تعليم معلومة جديدة لطفل فهذا يثبت معلوماتك الشخصية بل ستسعي لزيادتها ،حتي عند قول الكلمات الإيجابية وتحسين مزاج سلبي لأي فرد فهذا عمل خير وسيحسن مزاجك أيضا.

التوقف عن استخدام نوعين من السموم في كل مأكولتنا ومشروباتنا

انهم السمان الأبيضان ” الملح و السكر ” لهم العديد من الأضرار وعلينا أن نحاول استبدال السكر بالعسل النحل مثلا ، والتعويض عن الحاجة لأكل السكريات بالفاكهة الطبيعية و العصائر و السكريات المفيدة للجسم ، و التقليل قدر الإمكان من الملح في الأكل ،فستشعر بتحسن كبير الجسم وستلاحظ الفرق وسيزيد نشاط الجسم وحركته.

لا تتوقف عن التعلم والبحث

تعلم حتي تجد غايتك ، تعلم حتي تحسن من أداءك وثقافتك ولتعزيز الثقة بالنفس فهي تزيد الجمال الخارجي أيضا.

مارس هوايتك المفضلة

دائما خصص وقت لهوايتك المفضلة ، فهذا يساعد كثيرا علي تفرغ الطاقة والعيش بسعادة ، وحتي إذا كنت لا تملك هوية فالبحث والتعلم كما ذكرنا في النقطة السابقة سيساعدك علي إيجاد نفسك وغايتك وهوايتك أيضا، ومن الممكن إحضار كتاب تلوين للكبار والتسلية فيه لمدة عشر أو 15 دقيقة يوميا.

الاستحمام و الاسترخاء

الاستحمام قبل النوم أو صباحا يجدد من طاقة الجسد ويعمل علي تنشيط خلايا الجسم لبدء يوم جديد، وتحقيق إنجازات جديدة لحياة أفضل ، كما أنه يعمل علي تنظيف الجسد من الخلايا الميتة و التطهير و التخلص من أي عدوي فيروسية ممكن أن تصيب الجسد، للتمتع بالصحة والشباب.

شرب الماء الدافئ

شرب الماء الدافئ علي الريق يعزز عملية الهضم ويعمل علي التخلص من الانتفاخات ومشاكل المعدة ، فله فوائد أكثر من الماء البارد ويساعد أيضا علي التخلص من بعض الدهون ، وهذا كله يحفز الجسد علي النشاط والراحة في بداية اليوم.