نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل طريقة لتنظيف حوائط المنزل من البقع والشخابيط بدون تجيير بمكون واحد بس موجود في كل بيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الحوائط والجدران بدون تجيير، يعتبر تنظيف الحوائط من المهام الصعبة في المنزل ولكن هو شيء لا مفر منه ولكن تحرص كل ربة منزل على جعل منزلها نظيف ومنظم، حيث أن الجدران التي تحمل اللون الفاتح أصعب من الداكنة من حيث التنظيف فيؤثر اتساخها على جدران المنزل بالكامل، وتحرص كل أم على تنظيف البيت بالكامل والحوائط أيضاً، حيث تبحث عن طرق سهلة وبسيطة لتنظيف الجدران بدون أي تأثير على لون الدهانات، سنقوم حاليا ببعض الخلطات وطريقة استخدامها في تنظيف الجدران.

خليط سائل تنظيف الأطباق مع الخل

هذا الخليط يتناسب مع الحوائط الشديدة الاتساخ.

المكونات:-

كوب من سائل تنظيف الأطباق.

كوب من الخل.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير:-

في وعاء خاص بالحمام نقوم بوضع الماء ونخلط بها الصابون والخل ونقلب جيدا حتى تختلط تماماً.

نقوم بتحضير لوفه مخصصة لتنظيف الجدران ونأخذ من الخليط ونقوم بدعك الجدران.

قم نحضر منشفة مبللة وأيضا منشفة مجففة.

نقوم باستخدام المبللة لمسح الصابون والمجففة لتنشيف الجدران.

ثانيا: خليط الخل والبيكنج صودا

هذه الخليط يعتبر فعال جدا لتنظيف الحوائط التي بها بقع معقدة وعنيدة.

المكونات:-

كوب من الخل.

لتر ماء.

ملعقتين من البيكنج صودا.

طريقة التحضير:-

نقوم بخلط الخل والبيكنج صودا مع الماء.

ثم نقوم لدعم الجدران بها كما فعلنا مسبقا.

ثالثا: طريقة الخل والماء

يناسب هذا الخليط الحوائط قليلة الاتساخ.

المكونات:-

كوب من الخل.

لتر من الماء.

طريقة التحضير:-

أقوم بخلط المكونات وباستخدام إسفنجة التنظيف نقوم بتنظيف الجدران ونترك الخليط لمدة ٢٠ دقائق ثم يجفف بمنشفة مبللة ثم بمنشفة مجففة.

نقوم بفتح النوافذ لتهوية الجدران.

ملحوظة:-

تترك جميع الخلطات على الحوائط لمدة ١٦ دقيقة ثم تغسل بالماء جيدا حتى تزول كل الشوائب والأتربة من الحائط.

خطوات يجب مراعاتها قبل غسل الجدران

إزالة جميع السجاد المفروش على الأرض كي لا يبتل من الماء.

تغطية الأثاث بالكامل حتى لا يتسخ.

ننظف الحائط جيدا من الغبار عن طريق المقشة الخاصة لتنظيف الحوائط.

ملحوظة أخرى:-

معظم الدهانات لا ينفع معها التنظيف حتى لا تتأثر من مواد التنظيف، فلذلك السبب حاولي تجربة الخلطات قبل استخدامها لاختبار تأثيرها على الدهانات حتى لو كانت الدهانات لونها داكن حتى لا تتآكل من الخلطات.