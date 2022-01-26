طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة

كيفية سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة ، نظرًا لانتشار فيروس كورونا وظهور طفرات جديدة ، يبحث الكثير من الأشخاص باستخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لجميع البنوك وشركات الاتصالات المختلفة لراحتهم ، كما أنهم حريصون على تجنب فتح جميع الأماكن المزدحمة وتريد القيام بجميع المعاملات المصرفية والمالية بأمان وسهولة في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك أو شركة الاتصالات لتجنب الازدحام والازدحام ، لذلك سنقدم لكم اليوم كيفية سحب الأموال من خلال طريقة خطوات بسيطة.

سحب الفلوس من الـ ATM بدون فيزا

في البداية ، عليك الذهاب إلى أقرب جهاز صرف يقدم خدمة المحفظة الإلكترونية بدون بطاقة ، ثم فتح تطبيق المحفظة الخاص بك ، ثم تحديد خدمة بدون بطاقة من القائمة ، ثم الضغط على سحب المحفظة الإلكترونية في الخيارات الموجودة في الصفحة الرئيسية في ذلك حان الوقت لإعطاء التعليمات ، سنستخرج كمية معينة من الماء ، ثم حسنًا ، ثم يتعين عليك إدخال كلمة المرور. المتغير OTP الذي تتلقاه من خلال تطبيق Wallet ، ثم أدخل المبلغ لسحب نفس القيمة مثل المبلغ الذي سجلته ، ثم استلم المبلغ النقدي.

خطوات الإيداع في ماكينة الـ ATM

تتطلب خدمة الإيداع النقدي في جهاز “ماكينة الصراف الآلي” عبر تطبيق Wallet نفس الخطوات المذكورة أعلاه ، ولكن بدلاً من استخدام كلمة “سحب” ، يمكنك تحديد كلمة “إيداع” من الخيارات الموجودة في القائمة وإدخال كلمة مرور “OTP” ، وإيداع المبلغ الذي تريد إيداعه ، واستلام إيصال.

كيف يمكنك إنشاء محفظة إلكترونية

انتقل إلى أحد مزودي هذه الخدمة “Bank، Telecom” أعط رقم بلدك ورقم هاتفك المحمول إلى “مزود الخدمة” ، وستقوم المحفظة الإلكترونية بتنشيط الهاتف بمجرد تلقيك رسالة نصية على هاتفك.