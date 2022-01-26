خطوات استبدال زيت القلي المستعمل بفلوس مشروع هيكسبك دهب وكيفية بيعه بسهولة

اياكي ترمي زيت الاكل المستعمل هتكسبي منه تعتبر استخدامات زيت الاكل القديم والمستعمل استخدامات لا حصر لها، حيث أن كثير من سيدات المنازل تحرص على إعادة تدوير الزيت المستعمل واستخدامه في أغراض أخرى، وينتج عن هذا الأمر الحصول على دخل ومكسب إما شهرياً أو أسبوعياً، فما هي استخدامات زيت الاكل المستعمل وكيفية الحصول على مكسب منه؟

زيت القلي المستعمل

نصف كيلو من البوتاس، زجاجة 3 لتر من زيت الاكل المستعمل، عدد 3 ليمونة متوسطة تمنح الليمون الخليط رائحة جميلة وتعمل على الحفاظ على نعومة اليدين، كوب واحد من صابون غسيل الأطباق ويمكن إضافة نصف كوب من سائل غسيل الأطباق له رائحة.

تحضير الوصفة

في طبق عميق كبير الحجم ضعي حوالي 6 أكواب من الماء. اضيفي كمية البوتاس الموجودة وهي نصف كيلو، مع التقليب المستمر حتى الذوبان. باستخدام مصفاة ثقوبها صغيرة صفي زيت الاكل المستعمل في الطبق مع الماء والبوتاس، قلبي المكونات بطريقة جيدة مع بعض. استمري في تقليب المكونات مع بعضها حتى يصبح لونها أفتح. لاحظي زيادة لزوجة الخليط مع الاستمرار بالتقليب. بعد أن يصبح القوام كثيف أكثر ضعي عصير الليمون على الخليط. ضعي كوب سائل غسيل الأطباق كخطوة أخيرة للوصفة. قلبي الخليط مع بعض جيداً حتى تتجانس كل المكونات. احضري صينية أو صاج كبير وغلفيها بأكياس من البلاستيك. صبي الخليط السابق داخل الصينية أو الصاج واجعليه متساوي السطح بواسطة ملعقة خشبية.

استخراج صابون منزلي جيد جدا من الوصفة يتطلب عمل هذه الوصفة من بداية اليوم وتترك بعد ذلك لآخر اليوم في الهواء الطلق في الشباك أو البلكونة.