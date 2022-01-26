شوف بخصم يصل إلى 55% أحدث عروض العثيم Al othaim

تتوفر كثير من الخصومات المميزة المنتشرة بجميع فروع العثيم هايبر ماركت بأرجاء المملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصم مميز على أسعار السلع الغذائية الثحية بأنواعها، وكذلك تخفيضات مميزة على أسعار الأسماك، والدواجن، واللحوم، والمعلبات بأنواعهم، وخصومات أخرى منهم على أسعار منتجات الألبان والأجبان المختلفة، كما بالفروع تنزيلات حصرية على الأدوات الخاصة بالمنزل، وخصومات أخرى عديدة على أسعار الأجهزة الرياضيه المختلفة للمنزل ولصالات الجيم، كل هذه الخصومات وأكثر متوفره فقط من خلال موقع ثقفني في عروض العثيم في المملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية Al othaim

عروض مميزة عديدة متوفرة فقط لفترة محدودة من خلال موقع ثقفني، ومنها: خصم خاص على سعر زيت الزيتون في العبوات الزجاجية من كوبوليفيا، وخصم آخر منهم على سعر الجوافة المجمدة من ماركة داري Dari، وتنزيل آخر منهم على سعر جبن داري البيضاء، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار بامية داري الزيرو المجمدة، وكذلك تتوفر بالفروع تنزيلات حصرية على أسعار بطاطس داري المقلية.

تنزيلات حصرية من العثيم ماركت بجميع الفروع لفترة محدودة

تنزيلات حصرية عديدة من فروع العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم مميز على سعر صدور الدجاج الطرية من داري Dari، وخصم آخر منهم على سعر دجاج داري المجمد، وتنزيل آخر منهم على سعر زيتون كوبوليفيا، وخصم آخر منهم على سعر لبنة بريزيدون، وتنزيل آخر منهم على سعر ملوخية مونتانا المجمدة، وتخفيضات مميزة عديدة على أسعار زيتون كوبوليفيا الأخضر والأسود، وتنزيل آخر منهم على سعر، والزيتون الاسود من كوبوليفيا بدون نوى، وخصم آخر منهم على سعر بطاطس لامب ويستون الرفيعة للقلي، وخصم آخر منهم على سعر الدجاج المجمد من دو Deux، وخصومات أخرى منهم على أسعار البطاطس السميكة للقلي.

عروض العثيم ماركت Al othaim هايبر ماركت بالسعودية

تتوفر كثير من الخصومات المميزة على أسعار: زيت الزيتون من المراعي البكر الممتاز، وخصم آخر منهم على سعر الجبن الموتزاريلا من المراعي، وخصم آخر منهم على سعر الجبن المربعات المراعي بالقشطة.