انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد لحظة احتضان أم لأبنائها الثلاثة اللاعبين في المنتخب السعودي لكرة اليد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

نُشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يظهر احتضان أم لأبنائها الثلاثة محمد ومهدي ومجتبى آل سالم اللاعبين في المنتخب السعودي لكرة اليد عقب فوزهم على منتخب كوريا.

حرصت الأم طوال إذاعة المباراة في مراقبتهم وتشجيعهم والتفاعل معهم مما كان له التأثير الإيجابي على نتيجة المباراة، استطاع الأشقاء الثلاثة المساهمة في تأهيل أخضر اليد لخوض البطولة العالمية في 2023 بعد فوزه الساحق مساء يوم الاثنين الماضي.

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وكانت نتيجة 27 لصالح المنتخب السعودي في مقابل 22 لنظيرة الكوري. وتأتي هذه النتيجة ضمن المنافسات الجولة الثانية للبطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد المقامة حالياً في مدينة الدمام ومستمرة حتي 31 يناير الجاري.

تفاعلت مواقع التواصل السعودية مع المقطع المصور الذي يظهر لحظة نزول الأم إلى ارض الملعب برفقة والدهم رضي آل سالم واحتضانها أبنائها الثلاثة لتمتزج الدموع بالفرح في مشهد عائلي مؤثر، وعبر رواد الموقع الاجتماعي بهذه الكلمات ومن هذه التغريدات تغريده لمحمد خميس مدير عام علاقات عامة وتطوير العطاء للعيش “عندما تكون الأم أكبر حافز وشاحذ همم لأبنائها بمعية و دعم الأب هنا نضرب مثال في أم محمد ومهدي ومجتبى آل سالم. آل سالم كرة اليد وكفى.”

كما غرد محمد عبدالله خليل نجاح أي لاعب باختصار ( العائلة ) الأم مدرسة الأب مصدر فخر.

بالإضافة إلى تويتة لراشد كاهور ابو محمد لاعب النادي العربي والمنتخب القطري لكرة اليد سابقا وأفضل لاعب في أسيا عام 1991 عضو اتحاد البولينج سابقا كتب فيها “والله عيني أدمعت لهذه الأم العظيمة وهي تحضر الملعب لتحفز أبنائها بالفوز على المنتخب الكوري أم محمد أل سالم وإخوانه في منتخب السعودي لكرة اليد الأسيوية في السعودية”

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