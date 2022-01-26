نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو saco اليوم تخفيضات الجوالات من متجر ساكو السعودية بخصومات 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو saco اليوم تخفيضات الجوالات أوفر وخصومات حتى 50% على سعر الجوالات من متجر ساكو، وتشمل العروض مجموعة متنوعة والعروض متاحة لحين إنتهاء الكميات المتاحة في المخازن، ويعرض متجر ساكو عروض التسوق أون لاين من خلال موقعه الرسمي واختيار العروض المختلفة، حيث يعرض تفاصيل ومواصفات المنتجات بشكل يسهل على الزائر مقارنته مع منافسيه لاختيار النتيجة الأفضل بينهم، بينما يتيح ساكو أكبر متاجر السعودية تقسيط ثمن المنتجات على 6 أشهر أو أكثر، مع إمكانية الدفع النقدي عند الإستلام، وتضاف لمميزاته أيضًا خدمات التوصيل المنزلي وغيرها بمختلف مناطق السعودية، ومع فرصة توفير ساكو وتخفيض أسعار الجوالات الذكية بنصف السعر إليكم كافة التفاصيل في التالي.

عروض ساكو saco اليوم تخفيضات الجوالات

جوالات بخصومات 50% مقدمة من متجر ساكو السعودية اليوم وحتى نفاذ الكمية، وتضم العروض أجهزة ابل ايفون بمواصفاتها المتفاوتة لعشاق أجهزة ايفون الذكية، والمختلفة من حيث جودة تقنيتها الممتازة وتصميمها الفاخر، وتضم العروض أيضًا جوالات سامسونج الذكية والأكثر مبيعًا في المملكة السعودية، إلى جانب هواوي الهواتف الذكية الأكثر طلبًا أيضًا بخصومات متفاوتة وحصرية من متجر ساكو saco في عروض بداية العام وفرصة التسوق أون لاين.

ايفون ساكو بخصومات حصرية

حرصت شركة ابل على إنتاج وتصميم سلسلة هواتف ايفون الذكية التي تختلف من حيث المواصفات التقنية، وتتمثل في حجم الرامات، وجودة الكاميرا الأمامية والخلفية، وطورت شركة أبل أجهزة أيفون أيضًا من حيث مساحة الذاكرة الداخلية التي أصبحت من أهم متطلبات مستخدمي الهواتف الذكية العصرية، متوفر بالعروض أجهزة ايفون 11 وايفون 12.

ايفون 11 النسخة 256 جيجابايت بسعر 3299 بدلًا من 3899 ريال.

جوال ابل ايفون 11 برو النسخة 64 جبجابايت متوفر بسعر 3299 بدلًا من 3779 ريال.

ايفون اكس النسخة 256 جيجابايت متوفر باللون الفضي بسعر 2699 ريال.

هاتف ايفون اكس التسخة 64 جيجابايت بسعر 2099 ريال.

تخفيضات ساكو على جوالات سامسونج

يقدم متجر ساكو تخفيضات حصرية ومميزة على جوالات سامسونج جالاكسي وسامسونج نوت 10 وغيرها من الإختيارات الأكثر طلبًا من المواطنين السعوديين، حيث توفر تخفيضات ساكو مجموعة متنوعة من هواتف سامسونج الذكية التي تتمتع بالعديد من المميزات وأهمها الجودة الممتازة والمتانة والعملية.