نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احصل على افضل الأسعار من هايبر بنده في السعودية ضمن تخفيضات هذا الأسبوع في المقال التالي
احصل على افضل الأسعار من هايبر بنده في السعودية ضمن تخفيضات هذا الأسبوع، يقدم سوبر ماركت هايبر بنده باقة متنوعة من الخصومات على كافة المستويات والمنتجات الأساسية لكل منزل عصري، فلا تفوتك أقوى الخصومات على منتجات العناية بالشعر والبشره والجسم، كما تستطيع الحصول على كافة السلع الغذائية والمنتجات الأخرى التي يحتاج إليها منزلك، كل ذلك موجود داخل أفضل هايبر في المملكة العربية السعودية من حيث الجودة العالية والأسعار التنافسية، التي تنافس كافه الأسواق الآخرى داخل المملكة حيث ستوفر مع هايبر بنده حتى نصف السعر، تسري العروض من الأربعاء 23 من شهر جمادى الثاني إلى الثلاثاء 29 من شهر جمادى الثاني لعام 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية.
احصل على افضل الأسعار:
- اشتري من داخل فروع هايبر بنده في السعودية، بسكويت اوريو كلاسيك ( 16 × 38 جرام )، بسعر الحبة قبل التخفيضات المقدمه من هايبر بنده وهو 18.95 ريال سعودي، ولكن سعر المنتج بعد التخفيض هو 11.95 ريال سعودي، داخل جميع أسواق بنده.
- كما أن لديك فرصه التوفير مع معارض أسواق هايبر بنده. عند شراء قهوة ماي كاب 3 في 1 نسكافيه، (30 × 20 جرام) بالإضافة إلى 10 أكياس. مقدمين من أسواق بنده السعودية بسعر البيع الأصلي للعملاء بعد التخفيضات وهو بسعر 24.95 ريال سعودي. بدلاً من سعر البيع قبل التخفيض وهو 44.95 ريال سعودي.
- اسأل عن أحدث عروض وتخفيضات سوبر ماركت هايبر بنده على كونتري كورن فليكس نستله وزن 500 جرام + 15% زيادة. بسعر البيع الأساسي بعد الخصم وهو 11.95 ريال سعودي للحبة. وبدلا من سعر السوق قبل التخفيض وهو 19.95 ريال سعودي.
- وفر دائما مع تخفيضات بنده، واحصل على عرض 2 + 1 من معجون طماطم السعودية (8 × 135 جرام)، بسعر 24.95 ريال سعودي وهو سعر البيع الأساسي بعد الخصم المتوفر في أسواق بنده، وبدلاً من سعر 37.50 ريال سعودي وهو سعر البيع للعملاء قبل التخفيضات.
- وفر حتى نصف السعر مع خصومات وتخفيضات سوبر ماركت هايبر بنده داخل المملكة. ويمكنك تحقيق أكبر استفادة من عروض بنده وشراء عبوة ترويجية من جبنة كريم قابلة للدهن المراعي (2 × 500 جرام). تقدم بسعر مغري جداً وهو 19.95. ريال سعودي من هايبر بنده، ولكن بالنسبة للسعر الأساسي الذي كان متوفر للمنتج من قبل الخصم هو 34.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ