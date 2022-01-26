نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70% تسوق قبل نهاية شهر يناير في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، يكون هايبر بنده من أشهر الأسواق الكبيرة، فهو يقوم بخدمة العملاء التي قد وصلت إلى مائة وستون مليون عميل تقريبًا أو أكثر من ذلك يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن سوق بنده يكون من أهم القطاعات الضرورية التي يتم تخصصها في مجال التجزئة، وكذلك فيتضمن الهايبر على سجل كبير ورائع يعود لعام 1978، حيث أن هايبر بنده يكون متخصص بقطاع التجزئة التي تعد من القطاعات الضرورية والهامة.
عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم
عروض بنده الأسبوعية
خصومات بنده يتم تخصصه بقطاع التجزئة، حيث أن هذا السوق يتضمن على عدة مجموعات قوية وكبيرة ويكون معها الأعمال الكبيرة والرائعة المتواجدة بين جميع المتاجر، وذلك يتم لبناء شركة تعد من إحدى أنجح الشركات وأروعها المتواجدة بين كل الشركات في المملكة العربية السعودية.
وكذلك فإن السوق لديه مجموعات تجارية كثيرة تكون متواجدة بين كافة المتاجر في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة قامت بتمهيد طريقها من أجل تشييد تصورات إيجابية متعددة بالسعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 150 جرام من الكرواسون الميني عدد 10 قطع السادة سعرها يكون 7.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده 4 + 1 من الفطيرة نوعها لوزين 50 جرام تكون بسعر 5 بدلًا من 6.25 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده 12 * 1 لتر من لبن الصافي طويل الأجل للكرتون الواحد يكون بسعر 39.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- سعر اللبن طويل الأجل من النوع نادك بالنكهات مقدار 18 * 185 مل يكون 20.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- سعر الكيس من الثوم الصيني مقدار 500 جرام يكون 2.75 بدلًا من 4.95 ريال سعودي.
- المحلي من النوع ستيفانا عدد 1 + 1 مقدار 125 جرام يكون بسعر 19.75 بدلًا من 39.50 ريال سعودي.
- برجر البهارات العربية من النوع أمريكانا عدد 1 + 1 مقدار 1.344 جرام يكون بسعر 42.95 بدلًا من 85.90 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الجبن الكريم التي تكون قابلة للدهن بطعم الشيدر مقدار 500 جرام تكون بسعر 17.95 بدلًا من 35.90 ريال سعودي.
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