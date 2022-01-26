نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي ذات العائد الشهري الثابت 11% وباقي الشهادات الإدخارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تزال شهادات الادخار إحدى طرق الاستثمار المفضلة لشريحة كبيرة من المصريين بسبب عوائدها المرتفعة فضلاً عن كونها استثمارًا آمنًا وخاليًا من المخاطر، وزاد إغراء الشهادات بعد أن حدد البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة عند 9.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، ومن المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة البنك المركزي للسياسة النقدية في 3 فبراير، حيث سيتم تحديد سعر الفائدة على الودائع والقروض كما يجب أن نشير أن الشهادة البلاتينية تعتبر من أفضل الشهادات التي يرغب العديد من الأشخاص عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الشهادة تابعوا معانا خلال السطور القادمة.

أهم الشهادات الادخارية والاستثمارية في البنك المركزي

الشهادة البلاتينية

الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفتها لمدة 3 سنوات

معدل الفائدة 11% شهريا

الشهادة البلاتينية ذات الأداء المتغير

الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها

المدة 3 سنوات ومعدل الفائدة 8.5% ربع سنوي

شهادة خمسة أشهر

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها لمدة 5 سنوات

سعر الفائدة 10.25% شهريا

شهادة أمنية مصرية

فئة الشهادة 500500 ومضاعفاتها بحد أقصى 00 2500

سعر العائد ٣ سنوات بمعدل عائد 13%.

الشهادات بالعملات الأجنبية

الحد الأدنى للشراء

500 دولار أمريكي / يورو ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات. معدل الفائدة – شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، 2.25% سنويًا للدولار الأمريكي و 0.75% لليورو (الدخل ربع السنوي فقط)

أهل مصر الدولارية 5 سنوات

الحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفات 5 سنوات

معدل الفائدة شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي 2.25%

أهل مصر الدولارية 7 سنوات

الحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفات 7 سنوات

معدل الفائدة شهري ربع سنوي نصف سنوي 2.25

شهادات الاستثمار

شهادة الاستثمار “ب”