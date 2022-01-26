شوف أقوى عروض العثيم مول من الآخر تخفيضات مذهلة من أسواق العثيم

تتوالى عروض العثيم مول الأسبوعية بتخفيضات جديدة على مئات السلع المعروضة داخل الأقسام الغذائية. فتحت عنوان مقاضيك الشهرية من الآخر يا بلاش، تعرض أسواق العثيم باقة متنوعة من الأصناف الغذائية المعلبة بأسعار مخفضة. ومن بين أهم السلع المطروحة خلال عروض الأسبوع الحالي السكر، صلصة الطماطم، الزيوت، الخضراوات المجمدة، حبوب الشوفان، التوابل والمخللات فضلاً عن مئات السلع الأخرى مثل الدجاج واللحوم.

عروض العثيم مول

اشتري كيس سكر ناعم أبو فهد وزن عشرة كيلو جرام مقابل 30.95 ريال بدلاً من 34.5 ريال.

ثماني حبات من صلصة طماطم هالي مقابل 7.50 ريال فقط بدلاً من 9.31 ريال.

احصل على خصم بقيمة 33.58 ريال عند شراء برطمان هيل هالي وزن 250 جرام حيث يعرض مقابل 29.95 ريال بدلاً من 63.53 ريال.

لا غنى عن الماء في أي مكان احصل على كرتون مياه فيكتو يحتوي على 20 حبة مقابل 6.50 ريال بدلاً من 8.75 ريال.

اشتري 2 حبة من بازليا خضراء هورتكس وزن الكيس 400 جرام مقابل 7.5 ريال بدلاً من 10.90 ريال.

كيس دقيق هالي أبيض 2 كجم بسعر 6.95 ريال بدلاً من 8.5 ريال.

صدور دجاج لاتينا طرية وزن 2.5 كيلو جرام سعر الحبة 61.95 ريال بدلاً من 73.95 ريال.

أسواق العثيم

كيلو لحم العجل البلدي الطازج بدون عظم مقابل 49.95 ريال.

احصل على كيلو من لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 39.95 ريال.

اشتري كيلو من الجبن الرومي فيكتو مصري بسعر 32.95 ريال.

كيلو جبن بليدان ايدام بسعر 36.95 ريال.

كيلو مكدوس مقابل 18.95 ريال.

زيتون فوود جايت أخضر يوناني مقابل كيلو 22.95 ريال.

كيلو زيتون سما اسباني أسود جامبو بسعر 14.50 ريال.

اشتري كيلو طرشي مشكلة مصري مقابل 6.95 ريال.

العثيم مول

صدور دجاج طرية وزن 2 كجم بسعر 47.95 ريال بدلاً من 58.95 ريال بخصم قدره 11 ريال.

احصل على حبة من صدور دجاج مقابل 11.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال وزن 450 جرام.