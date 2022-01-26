شوف أحدث خصومات ساكو الأسبوعية Saco offers على ماكينات القهوة وأجهزة المطبخ الصغيرة وخصم يصل إلى 50%

يعد ساكو هايبر ماركت من أكبر وأهم الهايبر ماركتات الموجودة بفروع مدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل خصومات عديدة على أسعار ماكينات صناعة القهوة، وغيرهم من خصومات أخرى مميزة على أسعار باقي أجهزة المطبخ الصغيرة، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار الأجهزة الكهربائية بأنواعها، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الإلكترونيات بأنواعها، وخصومات أخرى عديدة من فروع الماركت بأعلى الجودات الموجودة بالأسواق بالإضافة إلى السعر المميز، وسوف نوضح لكم لاحقاً كل تفاصيل خصومات ساكو ماركت بالمملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع.

خصومات ساكو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية Saco

لكل عملاء ساكو ماركت الكرام توجد تخفيضات مميزة عديدة بجميع فروع ساكو ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر هوميكس صانعة القهوة التي تعمل بكبسولات متعددة بتوفير يصل إلى 80 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على أسعار المكنسة اللاسلكية 2*1 من ماركة Philips بتوفير يصل إلى 960 ريال سعودي، وتوفير آخر منهم على أسعار كراسي الاسترخاء اليدوية باللون الرمادي بتوفير 500 ريال سعودي.

تنزيلات السعودية على كثير من المنتجات المختلفة بأسواق ساكو Saco

تتوفر بالفروع كثير من التخفيضات الحصرية على أسعار: ماكينات التنظيف بالضغط من ماركة كارشر، وتنظيف آخر منهم على اسعار الغلاية الكهربائية من ماركة هوميكس homix بسعة 2.5 لتر، وقوة 1600 واط، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار صانعة القهوة 0.6 لتر من الماركة المميزة فيليبس Philips، وتخفيض آخر منهم على سعر صانع رغوة الحليب بالحث التسخيني من هوميكس بتوفير 60 ريال سعودي، وتنزيل آخر منهم على سعر صانعة القهوة الاسبريسو من ماركة هوميكس 1.2 لتر بتوفير 120 ريال سعودي، وتنزيل آخر منهم على أسعار صانعة القهوة بسعة 1.5 لتر من نفس الماركة المميزة 950 واط.

تخفيضات حصرية من الماركت Sبالمملكة العربية السعودية

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض ساكو الحصرية على أسعار كثير من المنتجات المميزة بجميع الفروع، ومن بينهم: تخفيض جيد على سعر صانعة القهوة من ماركة بلاك آند ديكر Black and decker بشاشة ال سي دي بسعة لتر ونصف، وقوة 900 واط.