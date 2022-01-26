شوف أقوى عروض ساكو وتخفيضات تصل حتى 50% للجوالات و70% لأكسسوار الجوال

عروض ساكو تقدم تصفيات وعروض جبارة على مجموعة مختارة من الجوالات من أشهر الماركات العالمية وأحدث الإصدارات وتخفيضات تصل حتى 50%، كما تقدم مجموعة هائلة من أكسسوار الجوالات بأسعار مخفضة وخصومات تصل حتى 70% من القيمة الأصلية، مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل في حالة الشراء أون لاين بمقابل رمزي وهو 25 ريال سعودي، كما يمكنكم الاستلام من المعرض في أحد فروع شركة ساكو المنتشرة حول المملكة العربية الأقرب إليكم، كما يمكنكم الاطلاع على جميع العروض المتوفرة والتمتع بالخصومات المتنوعة من خلال زيارة أحد المعارض أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم وأقوى العروض.

أقوى عروض ساكو للجوالات وتخفيضات تصل حتى 50%:

جالكسي اس 10 بلس، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض بسعر 2,099 ريال سعودي بدلاً من 3,949 ريال.

هواوي واي 7 اصدار 2019، يدعم تشغيل شريحتين، سعة 32 جيجا بايت، و4 جيجا رام بسعر 549 ريال سعودي بدلاً 645.25 ريال.

هواوي 8 سي مقاس 6.09 بوصة، سعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود بسعر 399 ريال سعودي بدلاً 579 ريال.

عرض قوي على سامسونج نوت 10 بلس، MP 16، مقاس 6.8 بوصة، سعة 256 جيجا بايت متوفر باللونين الأسود والفضي، بسعر 3,299 ريال سعودي بدلاً 4,380 ريال.

آيفون 11 سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر بسعر 3,299 ريال سعودي بدلاً 3,899 ريال، والإصدار سعة 64 جيجا بايت متوفر باللونين الرمادي الفلكي والأخضر الليلي بسعر 3,299 ريال سعودي بدلاً 3,779 ريال.

كما أن هناك عروض قيمة على مجموعة كبيرة من جوالات سامسونج جالكسي وسامسونج نوت وآيفون 11 وغيرهم بتخفيضات لا تقبل المنافسة وألوان تتناسب مع أذواق الجميع.

عروض أكسسوار الجوالات والساعات الذكية وخصومات تصل حتى 70%:

ساعة آبل إصدار 5، 40 ملم ألومنيوم متوفرة باللون الذهبي بسعر 1,149 ريال سعودي بدلاً 1,699 ريال.

ساعة آبل إصدار 5، 44 ملم ألومنيوم متوفرة باللون الفضي والرمادي بسعر 1,249 ريال سعودي بدلاً 1,799 ريال.

ساعة فيتبت اينوك الذكية متوفرة باللون الرمادي الداكن بسعر 1,079 ريال سعودي بدلاً 1,429 ريال.

عرض ساعة اللياقة فيتبت تشارج 3 أسود وجرافيت بسعر 399 ريال سعودي بدلاً 599 ريال.

غطاء آيفون 11 برو سبايجن كريستال فلكس بسعر 39 ريال سعودي بدلاً 75 ريال.

حامل جوال بوب سوكيتس متوفر باللوت الذهبي اللامع بسعر 50 ريال سعودي بدلاً 69 ريال.

سلك يو اس بي ألى يو لس بي سي أبيض بسعر 19 ريال سعودي بدلاً 45.75 ريال.

ميكروفون كاريكوي بلوتوث أخضر بسعر 55 ريال سعودي بدلاً 59 ريال.