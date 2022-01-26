أوعي ترمي زيت الأكل المستعمل بعد ما تشوفي المكسب الحقيقي منه كنز في منزلك

استطاعت الكثير من ربات البيوت الاستفادة من زيت الأكل المستعمل في عمل الصابون السائل المستخدم في غسل الأطباق، وقد كان مشروع منزلي سهل وبسيط، كذلك نتج عنه ربح ودخل وفير من استخدام أبسط المكونات بطريقة سهلة، وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور القادمة.

زيت الأكل المستعمل

سيدتي يمكنك عمل منتج صابون منزلي داخل بيتك باستخدام زيت الأكل المستعمل، ليس ذلك فقط بل يمكنك بيع الصابون والحصول على ربح مجزي، فقط احضري ما يلي:

عدد 2 لتر من زيت الاكل المستعمل. عدد 2 كوب من الدقيق. نصف كوب من سائل منظف الاطباق. عدد 2 ملعقة من الجلسرين. عدد 2 ليمونة معصورة. ربع كيلوغرام من البوتاس أو مادة هيدروكسيد البوتاسيوم.

طريقة عمل الصابون بزيت الأكل المستعمل

بعد إحضار المكونات السابقة بالكمية المحددة المطلوبة، قومي بإتباع الخطوات التالية: