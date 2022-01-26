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عمر شويل - جدة أوعي ترمي زيت الأكل المستعمل بعد ما تشوفي المكسب الحقيقي منه كنز في منزلك - ثقفني
استطاعت الكثير من ربات البيوت الاستفادة من زيت الأكل المستعمل في عمل الصابون السائل المستخدم في غسل الأطباق، وقد كان مشروع منزلي سهل وبسيط، كذلك نتج عنه ربح ودخل وفير من استخدام أبسط المكونات بطريقة سهلة، وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور القادمة.
زيت الأكل المستعمل
سيدتي يمكنك عمل منتج صابون منزلي داخل بيتك باستخدام زيت الأكل المستعمل، ليس ذلك فقط بل يمكنك بيع الصابون والحصول على ربح مجزي، فقط احضري ما يلي:
- عدد 2 لتر من زيت الاكل المستعمل.
- عدد 2 كوب من الدقيق.
- نصف كوب من سائل منظف الاطباق.
- عدد 2 ملعقة من الجلسرين.
- عدد 2 ليمونة معصورة.
- ربع كيلوغرام من البوتاس أو مادة هيدروكسيد البوتاسيوم.
طريقة عمل الصابون بزيت الأكل المستعمل
بعد إحضار المكونات السابقة بالكمية المحددة المطلوبة، قومي بإتباع الخطوات التالية:
- احضري طبق بلاستيك عميق ويشترط أن يكون طبق متين حتى يتم تفاعل مادة البوتاس فيه بسهولة وأمان.
- ضعي عدد 2 لتر من الماء العادي.
- ضيفي كمية البوتاس كلها إلى الماء وقلبي باستخدام ملعقة خشبية، لكن لابد من التقليب بحذر شديد لأن البوتاس مادة حارقة لليدين.
- ضيفي كمية زيت الأكل المستعمل واستمري في التقليب.
- ثم بعدها ضعي كمية الدقيق حتى تتماسك مكونات الصابون.
- أضيفي سائل منظف الأطباق ثم الجلسرين ثم الليمون العصور واستمري في التقليب.
- صبي مكونات الصابون في صينية مربعة كبيرة الحجم مغلفة بأكياس بلاستيك لمنع تفاعل البوتاس مع معدن الصينية.
- اتركي الصابون حتى يجف ثم قطعيه قطع مستطيلة لا يزيد طولها عن 3 سم.
- قلبي الصابون على مختلف أوجه الصابون بطريقة مستمرة.
- اتركي الصابون في مكان جيد التهوية، وبعد شهر يمكنك بيع الصابون والحصول على ربح شهري.
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