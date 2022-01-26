نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار جوالات مكتبة جرير الآن.. قائمة الأسعار الجديدة للهواتف الذكية ايفون وجالاكسي وهواوي في المقال التالي
عروض جرير السعودية 25 يناير 2022، مكتبات جرير من المكتبات المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية، والمتخصصة في البيع سواء بالجملة أو بالتجزئة من خلال الإنترنت، وذلك لوجود جميع المنتجات التي تحتاج إليها من أجهزة إلكترونية ومواد غذائية وأيضًا جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية، وسأعرض لكم خلاص هذا المقال بعض عروض مكتبات جرير لشهر يناير 2022.
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jarir bookstore مكتبة جرير
مكتبة جرير السعودية واحدة من أكبر المكتبات في السعودية وتشتهر بأسعارها التي تناسب الجميع وجودة منتجاتها، والمقر الرئيسي لها موجودة في مدينة الرياض في السعودية، ولها فروع أخرى في كافة أنحاء المملكة وتحتوي هذه المكتبة على الأدوات المدرسية والأجهزة الإلكترونية بأسعار جيدة للغاية وتتنافس مع جميع الأسعار الموجودة في الأسواق الأخرى.
عروض الجوالات في جرير
تقدم مكتبة جرير مجموعة متميزة من العروض على منتجاتها خلال شهر يناير بمناسبة العام الجديد، وإليكم فيما يلي أحدث العروض التي تقدمها مكتبات جرير:
- عروض جرير للجوالات هاتف هواوي نوفا 8 أي سعته 128 جيجابايت 8 رام بسعر 1199 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هواوي ميت بوك كمبيوتر محمول حجم 13 بوصة بسعر 4999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير عروض جرير هاتف شاومي ريد مي 9 ايه سعتها 32 جيجا بايت 2 رام سعر 349 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات ملحق لكاميرا الهواتف الذكية سعر 45 ريال سعودي.
- كود خصم جرير ساعة شيومي مي باند 6 سعره 79 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير جيرمين ساعة فينكس 6 برو بسعر 2599 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي زاد فولد 3 سعته 256 جيجا بايت 12 جرام بسعر 99 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون آبل آيفون سعته التخزينية 256 جيجا بايت لونه ذهبي بسعر 5699 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم جوال شيومي 11 تي برو سعة 256 جيجابايت 12 رام بسعر 2199 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير هاتف سامسونج أيه 52 اس 5 جي سعته 128 جيجابايت 8 رام بسعر 1499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير آبل آفون سعته التخزينية 256 جيجا بايت لونه فضي بسعر 5699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هواوي ميت بوك كمبيوتر محمول بحجم 14 بوصة بسعر 4999 ريال سعودي.
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