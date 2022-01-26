شوف عروض لولو هايبر أقوى كرنفال نهاية الشهر على الهواتف الذكية والأجهزة بخصومات ليس لها مثيل لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر تنفرد بأقوى العروض في أكبر كرنفال على أفضل وأشهر الهواتف الذكية من حيث كل شئ بخصومات أكثر من رائعة. بالإضافة لذلك تقدم مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الرائعة بأسعار مناسبة لأفضل الماركات العالمية لأقوى وأكبر كرنفال يمكن أن تقدمه متاجر لولو في نهاية الشهر لا تفوت العرض بمميزاته الكبيرة.

أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بتخفيضات مذهلة

من خلال متاجر لولو هايبر نتقدم بعضة باقة من أحدث وأجمل الهواتف الذكية التي تتميز بأفضل المزايا مثل دقة الكاميرات الرائعة والأكثر وضوح.

احصل على خصم 700 ريال على هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، الهامت يدعم الجيل الخامس، بنظام تشغيل أندرويد 10، وشاشة حجمها 6.7 بوصة. أما من ناحية الكاميرات فهناك ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12+12+108 ميجا بكسل، وأمامية بدقة 10 ميجا بكسل. بينما مساحة الذاكرة الداخلية التي يبحث عنها الجميه فهي 256 جيجا بايت، ورام سعته 12 جيجا بايت. بسعر 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال سعودي.

خصم 90 ريال على شاشة تكنو سبارك 8، مصنف من الجيل الرابع، ويعمل بنظام أندرويد 11. كما يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت رام، وداخلية بدقة 32 ججا بايت، وشاشة بمقاس 6.56 بوصة. بالإضافة لكاميرا واحدة خلفية بدقة 16 جيجا بايت، وأخرى أمامي بدقة 8 جيجا بايت. احصل عليه بسعر 409-499 ريال سعودي.

اشتري هاتف هونر 50 لايت، بشاشة 6.57 بوصة، وذاكرة داخلية بمساحة 128 جيجا بايت، وراة 8 جيجا بايت. أما في الخلف يوجد أربع كاميرات 2+2+8+64 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل. بسعر 999 ريال سعودي.

كبرى خصومات لولو هايبر على ماركة هواوي للهواتف والأكسسورارت

وفر 100 ريال على هاتف هواوي واي 9 أية، بشاشة مقاسها 6.63 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 من الجيل الرابع وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت. بسعر 999 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي.

اشتري سوار ذكي 6 ماركة هواوي بألوان متنوعة، بسعر 189 ريال بدلاً من 229 ريال سعودي.

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