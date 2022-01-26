شوف عروض العثيم على الجوالات والأجهزة othaim offers

أقوى عروض العثيم اليوم على الأجهزة المنزلية الكهربية والجوالات من أنواع مختلفة. حيث يعرض العثيم مول باقة متنوعة من الأجهزة من العلامات التجارية المختلفة، حيث يتم عرض أواني طهي وأجهزة من ماركات كولين، جيباس، مستر كوك، سويت هوم، كيون، ومنتجات السيف فضلاً عن المئات من التجهيزات المنزلية الأخرى. تستمر تخفيضات أسواق العثيم على مدار العام وتتنوع العروض المقدمة في كل أسبوع عن الذي يليه. ومع وجود فصل الشتاء تزداد الحاجة إلى الحصول على التدفئة المناسبة بسبب برودة الجو ولذلك يقدم المول تخفيضات كبيرة على الدفايات الكهربية.

عروض العثيم

قدر ضغط السيف سعة 15 لتر سعر الحبة 125 ريال سعودي.

احصل على قدر ضغط السيف جرانيت سعر الحبة 99 ريال سعة 7 لترات، بينما سعة 9 لتر بسعر 119 ريال.

اشتري مستر كوك قدر ضغط سعة 7 لتر بسعر 79 ريال، أما سعة 9 لتر فبسعر 89 ريال.

طقم قدور سويت هوم غير لاصق مكون من 10 قطع بسعر 149 ريال للطقم.

قدر هوم أواي بغطاء سعر الحبة 105 ريال مقاس 32 سم، بينما مقاس 36 سم بسعر 125 ريال.

كسرولا نيو لايف طقم مكون من ثماني حبات بسعر 199 ريال.

توصيلة الفنار لتوصيل الكهرباء طول السلك 3 متر بسعر 49.95 ريال.

قدر سويت هوم غير لاصق سعر الحبة مقاس 26 سم بسعر 40 ريال.

أسواق العثيم

صانع طعام كينوود سعر الحبة 219 ريال لإعداد أشهى الوجبات.

احصل على دفاية كولين الجدارية مقابل 179 ريال. احصل على تدفئة مناسبة مع تحكم باستخدام الريموت.

اشتري دفاية كيون الكهربية مقابل 119 ريال للحبة.

عرض ممتاز من العثيم مول على قلاية السيف الصحية سعة 9 لتر بسعر 369 ريال.

خلاط كيون سعة 1.2 لتر سعر الحبة 59 ريال.

غلاية شاي جيباس الكهربية بسعر 55 ريال للحبة.

مكواة هومر بخار سعر الحبة 65 ريال.

مكنسة جيباس الكهربائية سعر الحبة 149 ريال.

العثيم مول

شاشة أوروال اي دي سمارت 50 بوصة سعر الحبة 1349 ريال سعودي.

اشتري شاشة جيباس ال أي دي سمارت مقاس 40 بوصة مقابل 969 ريال.

احصل على شاشة سهم ال أي دي سمارت مقاس 58 بوصة بسعر 1499 ريال.