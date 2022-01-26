شوف خصومات 50% على الجوالات في اكسترا السعودية اليوم ولفترة محدودة

عروض اكسترا على الجوالات، تقدم اكسترا الكثير من العروض على مختلف الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال اللاسلكية، فتعمل اكسترا على مدار اليوم من أجل أن توفر إلى عملائها تخفيضات وخصومات قد تصل نسبتها إلى 50% وسوف نقدم إليكم في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على الجوالات والأجهزة اللوحية.

عروض اكسترا السعودية على الجوالات

توفر اكسترا الكثير من العروض على مختلف المنتجات والأجهزة التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يقدم العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

يوافر العرض أيضا على هاتف آبل أيفون 13 برو، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يضم العرض على هاتف آبل آيباد برو 2021 واي فاي، 11 بوصة 256 جيجا بايت.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

عروض اكسترا على هاتف سامسونج:

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يضم العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس متوفرة بمساحة 128 جيجا بايت.

يشمل العرض أيضا على هاتف سامسونج جالكسي أي 7،4، 10 بوصة 4 جي مع تقنية الواي فاي متوفر مع خصم بقيمة 9.09%.

يقدم العرض هاتف سامسونج جالكسي إس 21، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

عروض اكسترا على هاتف فيفو:

من الهواتف التي يتوفر العرض عليها هي هواتف فيفو ومن بينها كلًا من التالي: