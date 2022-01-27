شوف خصومات لولو هايير ماركت لنهاية الشهر بخصم يصل إلى 60%

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خصومات لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

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عروض لولو هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات Lulu hyper market

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تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتنوعة على أسعار مختلف انواع المكسرات والسلع الغذائية المتنوعة، ومنهم: خصم خاص على سعر مكسرات الكاجو الهندية النيه، وعرض آخر منهم على سعر الهيل الهندي الأخضر بالكيلو، وعرض آخر منهم على سعر البندق المحمص الهندي.