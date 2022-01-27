شوف عروض لولو ماركت كرنفال الجوالات والالكترونيات أقوى الخصومات lulu hypermarket

يقدم لولو ماركت كرنفال عروض آخر الشهر على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية على اختلاف أنواعها. فبعض المستخدمين يبحثون عن العروض المتوفرة على جوالات أيفون، بينما يبحث آخرين عن أحدث التخفيضات على هواتف سامسونج. أما البعض الآخر فيبحثون عن الخصومات المتاحة على جوالات أوبو أو هواوي أو شاومي. أو غير ذلك من بقية العلامات التجارية العالمية التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وتختلف من حيث الإمكانيات والأسعار. وفي السطور التالية نستعرض بعض من أهم العروض المتوفرة على الجوالات والالكترونيات من هايبر لولو.

عروض لولو ماركت

احصل على جوال أيفون 13 برو سعة 128 جيجا مقابل 4569 ريال بدلا من 4699 ريال. بخصم قدره مائة وثلاثين ريالا.

اشتري جوال ايفون 13 برو سعة 256 جيجا بسعر 4979 ريال بدلا من 5199 ريال سعودي.

هاتف أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا مقابل 4999 ريال بدلا من 5199 ريال. لتكون قيمة التخفيض مائتي ريال.

أيفون 12 رام 4 جيجا بايت وسعة الهاتف 128 جيجا بايت، مقاس الشاشة 6.1 بوصة. يحتوي على كاميرا ثنائية خلفية 12 ميجا بيكسل. بينما دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 12 ميجا بيكسل. يدعم شبكات الجيل الخامس.

هايبر لولو

احصل على هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا الجيل الخامس. سعة الذاكرة 256 جيجا. مقاس الشاشة 6.7 بوصة. يعرض مقابل 3299 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال وقيمة الخصم 700 ريال.

هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس الجيل الخامس سعة ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت. متوفر مقابل 3099 ريال بدلا من 3999 ريال لتكون قيمة الخصم على الجهاز تسعمائة ريال.

احصل على خصم بقيمة خمسمائة ريال سعودي عند طلب هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 سعة 256 جيجا بايت من فروع لولو هايبر ماركت. سعر الهاتف داخل العرض 2599 ريال بدلا من 3099 ريال.

هاتف سامسونج جالكسي أية 12 سعة 64 جيجا بسعر 575 ريال بدلا من 599 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إيه 32 سعة 128 جيجا، اطلبه من لولو ماركت مقابل 949 ريال فقط لفترة محدودة. يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 ويحتوي على رام 6 جيجا. كما أن مقاس الشاشة 6.5 بوصة يوجد بالهاتف كاميرا رباعية خلفية لالتقاط الصور بدقة عالية. فضلا عن الكاميرا الأمامية المخصصة لالتقاط صور السيلفي وإعداد الفيديوهات الشخصية.

Lulu hypermarket