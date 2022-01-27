شوف أقوى عروض بنده في مهرجان عروض وفر حتى النصف ومنتجات الاعلى جودة

أقوى عروض بنده الأسبوعية تقدم مهرجان عروض وفر حتى نصف السعر على مجموعة هائلة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بالإضافة إلى عروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية أيضاً بنصف السعر لهذا الأسبوع، بالإضافة إلى عروض المنتجات الاعلى جودة، والجدير بالذكر أن مجلة العروض لهذا الأسبوع غنية بمهرجان تحطيم الأسعار فهناك أيضاً مهرجان الجمال على جميع منتجات الجمال والعناية الشخصية، بالإضافة إلى مهرجان الأسماك، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض نصف السعر والمنتجات الاعلى جودة، كما يمكنكم الإطلاع على كافة العروض من زيارة موقع شركة بنده الالكتروني، والتمتع بالشراء أون لاين أو من خلال زيارة أحد أقرب الفروع إليكم والمنتشرة حول المملكة العربية السعودية.

مهرجان عروض بنده وفر حتى نصف السعر على السلع المختلفة:

بسكويت أوريو كلاسيك كرتونة بها 16 حبه بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.

قهوة ماي كاب 3*1 نسكافيه بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور وزن الكيس 2.25 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال.

عرض 10 حبات من شبيهة قشطة المراعي بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 39.50 ريال.

عرض 1+1 على مناديل للوجه من بنده عبوة إعادة تعبئة 200 منديل * 10 علب بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 69.90 ريال.

خليط زبده غير مملحة إماراتي بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

دجاجة متبلة حراق التنمية وزنها 600 جرام بسعر 11.75 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال.

عروض بنده اليوم للمنتجات الأعلى جودة:

كفته بقري برازيلي بسعر 25.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.95 ريال.

توب راوند برازيلي بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال.

برجر بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال.

نقانق لحم بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال.

عرض طبق دجاج التنمية به 3 دجاجات كاملة وزن الواحدة 700 جرام بسعر 32.95 ريال سعودي الطبق بدلاً من 43.95 ريال.

قطع دجاج مشكلة التنمية وزن العبوة 900 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.

مهرجان عروض الأسماك:

سلمون نرويجي بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 59.95 ريال.

ستيك سلمون نرويجي بسعر 64.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 84.95 ريال.

فيليه سلمون بسعر 74.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 99.95 ريال.