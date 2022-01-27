شوف أحدث عروض ساكو هايبر ماركت من كتالوج ساكو الأسبوعي بخصم يصل إلى 60% لنهاية الشهر

تتوفر بداخل فروع ساكو هايبر ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار كثير من السلع المميزة الأساسية والرفاهية التي لا غنى عنها في كل منزل، وعند كل شخص، حيث تنتشر في فروع الماركت الكثير من السلع بجميع الأقسام، فمنها: الأجهزة الكهربائية الأساسية، ومنها أجهزة المطبخ الصغيرة كالميزان الحساس، وصانعة الوافل، والفشار، وغيرهم من منتجات حديثة تسهل الحياه، وتجعل كل ربة أسرة تصنع أكل المطاعم وحدها في المنزل بأقل التكاليف وأبسط وقت، حيث يعد ساكو ماركت من أكثر الماركتات إقبالاً من الكثير من الزوار بأنحاء العديد من الدول العربية، والآن تفاصيل كثيرة من كتالوح ساكو Saco.

عروض ساكو هايبر ماركت بمدن المملكة العربية السعودية Saco

تتوفر كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: المايكروويف مع شواية رقمية 30 لتر 300 واط، وتخفيض آخر منهم على سعر المايكوويف بسعة 20 لتر وقوة 290 واط، كما لديهم خصم آخر على سعر الفرن الكهربائي بباب زجاجي مزدوج بسعة 9 لتر، وقوة 800 واط، وغيرهم.

تنزيلات ساكو هايبر ماركت الأسبوعية من مجلة ساكو Saco market

تتوفر كثير من الخصومات المميزة لدى فروع ساكو هايبر ماركت المتنوعة، والتي تشمل: خصم خاص على سعر فرن التحميص من هوميكس 5 لتر 200 واط، وخصم آخر منهم على أسعار الميكوويف الرقمي 20 لتر 290 واط من نفس الماركة هوميكس، وخصم آخر منهم على اسعار صانعة الساندوتشات من ماركة بلاك آند ديكر Black and decker بتوفير 60 ريال سعودي، 750 واط 3*1، وخصم آخر منهم على سعر القلاية الكهربائية متعددة الوظائف بسعة 16 لتر، 1800 واط قوة، وخصم آخر منهم على سعر الجهاز الظاغط متعدد الوظائف بحجم مناسب، وقدرة عالية.

خصومات مميزة أخرى من ساكو هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات Saco

تتوفر كثير من الخصومات المميزة الأخرى بكافة فروع ساكو هايبر ماركت المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر صانعة البيترا الغير لاصقة من ماركة هاميلتون بيتش بتوفير حتى 80 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر الشواية وصانعة السندوتشات من نفس الماركة بتوفير 110 ريال سعودي.