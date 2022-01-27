شوف عروض ساكو أثاث وجلسات خارجية بأقل الأسعار لفترة محدودة في ساكو saco

بادروا باقتناء الجلسات الخارجية أثناء عروض ساكو المستمرة حتى يوم 19 فبراير 2022، بتخفيضات على مختلف الأثاث الخارجي من أطقم جلوس وطاولات، وتشكيلة متنوعة الأشكال من لوازم الحدائق، والأدوات الضرورية بها، وعدد كبير من المنتجات نقدمها لكم بأسعار لا مثيل لها في عروض بداية السنة في ساكو السعودية وخصومات حصرية لفترة محدودة.

عروض ساكو أثاث وجلسات خارجية

تمتعوا بخدمة التوصيل المجاني على منتجات محددة من الأثاث الخارجي، وذلك عند شراؤكم لها من ساكو السعودية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التقسيط، فهو متاح على قطع عديدة من الأثاث، ولا داعي للقلق بشأن السعر فتجدون في عروض ساكو أفضل الأسعار، فقط عليكم اختيار الشكل المحبب إليكم من حيث الألوان والتصميم من الجلسات الخارجية العديدة التي تقدمها ساكو في التخفيضات، وحسب ما يتناسب مع احتياجاتكم، فتوجد جلسات خارجية تكفي حتى 10 أشخاص، وإليكم كافة التفاصيل.

طقم جلوس بإطار معدن، مكون من 4 قطع وهما أريكة، مقعدين، طاولة قهوة، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

طقم جلوس لعدد 7 أشخاص، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

طاولات طعام ساكو

نقدم لكم طاولات طعام ساكو بأسعار مغرية، وتعد طاولة الطعام من الأساسيات في حديقة المنزل إذا كنت تريد التمتع بتناول الطعام في الحديقة، وتوفر لكم ساكو أنواع منها ذات مقاعد قابلة للطي، بحيث تكون ملائمة أكثر للتخزين، وأيضًا نقلها من مكان أخر لزيادة مجالات استخدامها في العديد من الأغراض سواء داخل المنزل أو في الحديقة، ويوجد أيضًا خصومات على طاولات الطعام ذات مظلة.

طاولة طعام مع مظلة ومقاعد قابلة للطي، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

طقم سفرة 7 قطع بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 5499 ريال سعودي.

عروض ساكو مظلات

تتوافر مظلات الحدائق في ساكو بالإضافة إلى تخفيض على سعرها، وتتميز بإمكانية تغطية مساحات واسعة من الحديقة، حيث تتوافر بأحجام كبيرة، كما يأتي بعضها مجهز بالمزيد من المستلزمات مثل الستائر والناموسة، ولجعل أجواء الحديقة ممتعة أكثر يمكن اقتناء الأرجوحة ذات المظلة، التي تناسب جميع الأعمار.