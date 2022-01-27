شوف أقوي الخصومات والتخفيضات.. عروض العثيم اليوم 27 يناير حتى 29 يناير 2022 عروض وخصومات لاول مرة

أقوي الخصومات والتخفيضات.. عروض العثيم اليوم 27 يناير حتى 29 يناير 2022 نقدم لكم اليوم أهم عروض العثيم مصر اليوم ، حيث قامت مجموعة عبد الله العثيم في جمهوري مصر العربية بعمل عروض ممتازة على كل السلع الغذائية والمنتجات المتوفرة في أسواق العثيم، وتتوفر في الأسواق كل الأجهزة التي يحتاجها كل بيت وكل الأطعمة والسلع الغذائية التي تناسب كل منزل، وهذه العروض مناسبة لدرجة كبيرة للعروس التي تجهز حياتها الجديدة وتحتاج أن تشتري أجهزتها الكهربائية والمنزلية بأسعار معقولة ومناسبة كل هذا متوفر في أسواق العثيم.

مناطق توفر عروض العثيم مصر اليوم 27 يناير

تتوفر عروض العثيم في جمهورية مصر العربية في بعض المناطق في مصر وليس جميعها وتتمثل هذه المناطق في كل مما يلي:-

الدقي مساحة.

النزهة.

العمرانية.

الدقي طهران.

الليبيني.

الدقي الانصار.

سما مول.

قليوب 1.

عدن.

حلوان 3.

سبوت مول.

أهم عروض العثيم في جمهورية مصر العربية

قدمت مجموعة العثيم عدة عروض على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية ومنتجات أخرى في مصر والعروض متوفرة من يوم الخميس حت يوم السبت المقبل وجاءت العروض كالآتي:-

وصل سعر البصل الأحمر وزن 2كيلو إلى حوالي 7.45 جنيه مصري.

وبلغ سعر البصل الأصفر وزن 2كيلو نفس السعر وهو 7.45 جنيه مصري.

وسعر الـ2 كيلو من البطاطس التحمير حوالي 10.45 جنيه مصري.

البرتقال بصرة وزن 2كيلو وصل سعره إلى حوالي 8.45 جنيه مصري.

وجاءت عروض مختلفة أخرى على كل مما يلي:-