تخبصي من الأوساخ الموجودة على الحوائط بخلطة منزلية عبقرية وفي دقائق هتلاحظي الفرق

تنظيف الحوائط والجدران بدون تجيير، تنظيف الحوائط من ضمن المهام التي تقع على كاهل السيدات وهي من المهام الصعبة بالفعل وبخاصة إذا كانت الحوائط لونها فاتح فهي تكون معرضة دائماً للأوساخ والبقع وتحتاج للتنظيف بشكل دوري، ولكن الشئ المقلق في الموضوع التخوف من تغير لون الحائط أو تأثير الدهانات بمواد التنظيف الصناعية، ويمكن استبدالها بخلطات طبيعية في المنزل وتغطي نفس النتيجة.

تنظيف الحوائط والجدران بدون تجيير

يجب تغطية السجاد والموكيت وقطع الأثاث المحيطة بمكان الحائط المراد تنظيفه حتى لا يتسخ ويتلف.

بعد ذلك يتم إحضار المقشة المخصصة لتنظيف الأتربة والغبار، ويمكن استبدالها بالمكنسة الكهربائية، يجب التأكد من التخلص من أي أتربة أو غبار عالق بالحائط.

بعد ذلك نحضر قائمة أدوات التنظيف:

نحضر دلو كبير.

مقدار ربع كوب صابون سائل.

كوب خل.

نصف كوب بيكنج صودا.

قطعة اسفنج.

نضع قطعة الاسفنج في سائل التنظيف ونمررها علي الحائط المتسخ، ونترك الخليط لمدة ربع ساعة لضمان التخلص من البقع، ثم نمرر الاسفنجة على الحائط وتكرر هذه الخطوة أكثر من مرة للانتهاء من البقع.

في هذه الخطوة نرتدي القفازات ونحضر دلو آخر به ماء نظيف وقطعة قماش أو إسفنجة لتنظيف الحائط من الخليط السائل.

نمسح الحائط بقطعة قماش مبللة من الأسفل للأعلى حتى نتخلص من كل البقع.

بعض الخلطات لتنظيف الحوائط بالخل حسب شدة اتساخها ونوع البقع بها

خليط الماء والخل

المكونات:

مقدار لتر ماء

كوب من الخل.

طريقة التخصير:

نخلط الخل والماء معاً في وعاء ليكونوا خليط. ثم نضع إسفنجة أو قطعة قماش في الخليط ونمسح بها الجدران ونتركها لمدة عشر دقائق. نعيد مسحها مرة ثانية بالخليط للتأكد من نظافة الحائط.

خليط صابون الأطباق والخل

الجدير بالذكر أن هذا الخليط يستخدم في حالة ما كانت الحوائط شديدة الاتساخ، ويتم تحضيره كالتالي:

المكونات:

كمية مناسبة من صابون غسيل الأطباق.

لتر ماء.

كوب من الخل

طريقة التحضير: