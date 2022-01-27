شوف خصومات استثنائية لآخر الشهر ضمن عروض لولو هايبر ماركت من مجلة لولو Lulu

نقدم لجميع عملاء لولو الكرام أحدث وآخر الخصومات الحصرية لآخر شهر يناير على منتجات مختلفة بأسعار مميزة فقط لفترة محدودة خلال نهاية هذا الشهر ضمن عروض لولو هايبر ماركت الحصرية Lulu hyper market بجميع الأقسام، والتي تتوفر فقط من خلال موقع ثقفني بكل الفاصيل الخاصة بها، والتي سوف نستعرضها مع حضراتكم اليوم فيما يلي من خلال العروض التالية.

عروض لولو هايبر ماركت الحصرية بمدن المملكة العربية السعودية

بأسعار مميزة نقدم لحضراتكم اليوم أحدث عروض Lulu hyper market في المدن المختلفة بجميع الأقسام، ومنها: خصم خاص على سعر اندومي شعرية الدجاج بأحجامها المختلفة، وخصومات أخرى منهم على أسعار حليب المراعي طويل الأجل كامل وقليل الدسم، وخصومات أخرى منهم على أسعار سمن وزبدة المراعي النقية بحجم 800 جرام، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار عبوات الشكولاتة من ماركة كيت كات، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار أرز كالروز من سن وايت بحجم 5 كيلو، وعرض جيد آخر على سعر زيت الزيتون من آر اس.

تخفيضات نهاية الشهر من لولو هايبر ماركت Lulu big offers

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصم خاص على سعر لحم التونة الخفيف من ألوها، وتنزيل آخر منهم على أسعار عسل الشفاء الطبيعي، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار الحليب البودرة من لونا luna، وخصم آخر منهم على سعر لونا حليب البودرة، والطحين الفاخر من فيرست ميل لجميع الأغراض بحجم 1 كجم، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار باستا تريفا، وخصم آخر منهم على سعر مفارش السفرة من ماركة لولو، وغيرهم على أسعار البرسيل السائل لغسيل العباية من برسيل بحجم 1 لتر+90 ملل هدية.

تنزيلات حصرية من Lolo حتى نفاذ الكميات Big offers

توجد كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: بريل السائل للصحون، وغيرهم على أسعار مسحوق الغسيل من برسيل بحجم 2.5 كجم، وتوفير جيد منهم على سعر لوشن الجسم لكل أنواع البشرة من ماركة جرجنز، كما بالفروع خصومات مميزة أخرى على أسعار شامبو لوريال.