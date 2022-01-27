شوف أحدث عروض أسواق العثيم فقط لآخر الشهر بأسعار مميزة Al othaim على اللحوم والدواجن والأسماك وغيرهم

من داخل فروع أسواق العثيم تتوفر كثير من الخصومات الحصرية ضمن عروض أسواق العثيم على أسعار كثير من المنتجات الضرورية بكافة الفروع، حيث تعد أسواق العثيم من أهم وأكبر أماكن التسوق بالوطن العربي، حيث يوجد بها أقسام عديدة منها: الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وخصومات عديدة على أسعار الغذائيات بأنواعها، وبأقسام الإلكترونيات، كما تتوفر تخفيضات مميزة عديدة منهم على أسعار المنتجات بأقسام العناية الشخصية بالبشرة، والشعر، والجسم بأفضل الأسعار والماركات نقدمها لكم فقط عبر موقع ثقفني، وإليكم كل التفاصيل لعروض هذه الأيام.

عروض أسواق العثيم بفروع المملكة العربية السعودية AL OTHAIM

نستعرض مع حضراتكم اليوم كل عروض أسواق العثيم خلال آخر شهر يناير، ومنهم: خصم مميز على سعر صابون تايد المركز الأصلي بحجم 7 كيلو، وعرض آخر منهم على سعر زيت دوار الشمس من نور بحجم 1.5 لتر مع 500 ملل هدية، وتنزيل آخر بالفروع على سعر الجبن الكريمية الكوبايات من ماركة نادك Nadec، وغيرهم على أسعار تونا تريفا الخفيفة، كما بالفروع خصم آخر على سعر سكر الأسرة الناعم العبوة الإقتصادية بحجم 10 كيلو.

تنزيلات خاصة من أسواق العثيم بصفحته الرئيسية في المجلة الأسبوعية

نستكمل معكم باقي خصومات أسواق العثيم على كل مستلزمات المنزل، ومن بينهم: خصم خاص على سعر الأرز ذو الحبة الطويلة من أبو كأس، وتخفيض آخر منهم على سعر الدجاج المجمد نظيف الأحشاء من ساديا، وكذلك توجد لديهم خصومات أخرى على أسعار لحم العجلي البلدي بدون عظم، وخصم آخر منهم على سعر لحم العجل البلدي بالعظم، الجبن الرومي من فيكتو، وتوفير آخر بسعر الجبن البليدان الايدام، كما توجد تخفيضات أخرى على أسعار الجبن القريش من الوادي، وغيرهم على سعر شيبهة جبن الزهار ملح خفيف.

تخفيضات حصرية من العثيم ماركت السعودي Offers

توجد خصومات حصرية عديدة على أسعار الجبن الاسكندراني الاسطنبولي، وخصم آخر منهم على سعر لانشون الفلة البقري السادة، وغيرهم من عروض على أسعار الحمص الكسيح بالطحينة، كما يتوفر عندهم خصومات أخرى على أسعار خليط الزبدة الامراتي من ماركة فيكتو.