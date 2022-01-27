نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لمقاضيك الشهرية والتخفيضات من الآخر.. يا بلاش في المقال التالي
عروض العثيم السعودية 26 يناير 2022، عروض أسواق عبدالله العثيم السعودية لشهر يناير بمناسبة العام الجديد، ما هي المنتجات التي سيقوم العثيم السعودي بعمل العروض عليها؟ وما مدة العروض؟ وما قيمة التخفيضات والخصومات؟ جميع هذه الأسئلة تدور في محركات البحث المختلفة من قبل العديد من المواطنين السعودية، وخلال موضوع اليوم سأجيب عن جميع هذه الأسئلة وأتحدث في هذا الموضوع بشكل سريع، وعليكم بمتابعة المقال إلى نهايته للوصول إلى كل جديد.
عروض العثيم الطازجة لهذا الأسبوع وتخفيضات الخميس الإضافية الآن
المقر الرئيسي لمجموعة أسواق عبد الله العثيم
المقر الرئيسي أسواق هايبر العثيم توجد في مدينة الرياض وهذا الفرع هو أول فرع تم تأسيسه من قبل رجل الأعمال السعودي عبدالله العثيم، والذي عمل بالعديد من المهن التي جعلته يكتسب خبرة كبيرة مكنته من النجاح في مشروعه وهو أسواق العثيم والذي كان في بدايته هايبر او ماركت صغير ثم توسع وأصبح من أكبر وأهم الأماكن التي تحتوي على كافة احتياجات المنزل.
عروض العثيم الاسبوعية
تقدم أسواق العثيم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات بشكل أسبوعي، والآن خلال السطور القادمة سأخبركم بعض العروض الخاصة بها:
- عروض العثيم اليوم الاثنين تحتوي عروض العثيم لهذا الأسبوع على لحم العجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 39.95ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية جبنه رومي فيكتور مصري سعر الكيلو 32.95ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بليدين ادام جبن سعر الكيلو 36.95ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين شبيهه جبنة الزهار ملح خفيف سعر الكيلو 16.95ريال سعودي,
- عروض اسواق العثيم لانشون ساده سعر الكيلو 18.95ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم حمص بالطحينة سعر الكيس 14.95ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم خلطة زبدة فيكتور اماراتي سعر الكيلو 6.95ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب جبنه اسكندراني اسطنبولي سعر الكيلو 12.95ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم لبن فورد بايت هنغارى سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده جبنه الوادي قريش سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم مكدوس سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه زيتون دايت اخضر يوناني سعر الكيلو 22.95ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم زيتون سما اسباني اسود جامبو سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم طرشي مشكل مصري سعر الكيلو 6.95ريال سعودي.
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