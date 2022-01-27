نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الأسماك بنصف الثمن ضمن عروض بنده الأسبوعية خلال آخر الشهر من موقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر بالفروع كثير من الخصومات الحصرية خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر، والتي تستمر فقط لنهايته أو حتى نفاذ الكميات أيهما أقرب، حيث تعد أسواق هايبر بنده بمثابة أكبر مجموعة أسواق للبيع بالتحزئة بأسعار الجملة، حيث بدأت نشاطها بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم انتشرت فروعها بجميع مدن الدول العربية، وخاصة مدن دول منطقة الخليج العربي، وتتوفر بالفروع خصومات عديدة على كافة أنواع الأسماك الطازجة التي تأتي إليها بشكل يومي، وتتوفر كذلك خصومات أخرى على منتجات غذائية عديدة بأسعار تصل إلى نصف الثمن، ننقلها لكم فيما يلي عبر موقع ثقفني لجديد العروض والأخبار بالمنطقة، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الأسبوعية على الأسماك الطازجة بفروع المملكة العربية

توجد بجميع فروع بنده ماركت Panda market المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر سمك التونة وجمبري البحر المطبوخ، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار سمك بياض الحمام، وغيرهم على سعر سمك الكنعد الكبير، كما توجد لديهم عروض أخرى على أسعار سمك البلطي والقارووص.

تنزيلات حصرية عديدة بكافة فروع بنده هايبر ماركت Panda offers

تتوفر بفروع بنده ماركت كثير من التنزيلات الحصرية على أسعار مختلف المنتجات، ومنها: عرض خاص على سعر البهارات المشكلة المخلوطة من مجدي، وتخفيض آخر منهم على سعر شينية الفرن المستطيلة من فيست، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار كريمة الطبخ المميزة المذاق من Nadec، وتنزيل آخر منهم على سعر عبوات زيت الزيتون الصافي من ماركة الوزير.

تنزيلات خاصة في أسعار باقي أنواع الأسماك الطازجة Panda Ksa

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية اليوم ولمدة أيام قليلة قادمة على أسعار كثير من المنتجات الغذائية المتنوعة، وعلى رأسها الأسماك الطازجة بأنواعها: ومنها: خصم خاص على سعر سمك الماكريل، وخصم آخر منهم على سعر السمك الشعور كبير، وخصم آخر منهم على سعر جمبري المزرعة بالحجم الوسط، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار السلمون النرويجي، وخصم آخر منهم على سعر ستيك السلمون النرويجي.