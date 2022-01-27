نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على شاشات التليفزيون وملحقاته الاليكترونية بأسعار تتحدى المنافسة في المقال التالي
عروض جرير السعودية 26 يناير 2022، عروض jarir bookstore مكتبة جرير السعودية 26 يناير 2022 موضوع للغاية يتساءل عنه جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ارتفاع سعر الأجهزة الالكترونية بعض الشيء خلال الأيام السابقة، ولكن مكتبات جرير تقوم بعمل العديد من العروض والتخفيضات التي تجعل أسعار الأجهزة الالكترونية تناسب الجميع، وأحيانًا خلال العروض التي تقدمها جرير يصل الخصم إلى 50% من السعر الأصلي.
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المقر الرئيسي لمكتبة جرير
يوجد العديد من الفروع لمجموعة مكتبات جرير في جميع مدن المملكة العربية السعودية، ولكن أول مقر لهذه الشركة وهو المقر الرئيسي لها يوجد في مدينة الرياض السعودية، وكان هذا الفرع عبارة عن مكتبة صغيرة لبيع المستلزمات المدرسية، ولكن مع التطور والنجاح أصبح من أفضل وأكبر وأهم الشركات.
عروض جرير اليوم
تقدم مكتبات جرير بشكل دوري مجموعة من العروض والخصومات على منتجاتها وخاصًة المنتجات الإلكترونية، وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- بطاقة خصم جرير يوجد داخل عروض جرير لهذا الأسبوع شاشة عايز حجم 50 بوصة لون اسود بسعر 1399 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير هايبر اكس سماعة رأس للألعاب سلكي بسعر 239 ريال سعودي.
- كود خصم جرير استروا 10 أي سماعة رأس للألعاب سلكي بسعر 349 ريال سعودي
- عروض جرير اليوم بينكيو شاشه حجم 24 بوصه بسعر 649 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سامسونج شاشه حجم 24 بوصه بسعر 799 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هواوي ميت بوك دي 15 لابتوب بسعر 1999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سامسونج جالكسي اي 72 سعته التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1499 ريال سعودي.
- عرض جرير بينكيو اكس ال 2731 حجم 27 بوصة بسعر 949 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير سماعة هايبر اكس كلود بسعر 1999 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بينكيو شاشة 27 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هواوي ميت باد سعته 128 جيجابايت بسعر 1099 ريال سعودي.
- مكتبة جرير المدينة هايبر اكس كلود ستينجر كور بسعر 419 ريال سعودي.
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