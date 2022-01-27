نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسواق بنده وعروض الجوالات والتليفزيونات وأدوات المطبخ حتي 1 فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق بنده وعروض الجوالات، أقوي العروض على الجوالات والتلفزيونات وكل احتياجات مطبخك ومنزلك تقدمها فروع بنده بعروضها الأسبوعية في المملكة بتخفيضات مميزة كما تقدم تخفيضات نصف السعر للسلع الغذائية بالإضافة إلى أقوي عروض مهرجان الجملة على ان تستمر تلك العروض حتي بداية فبراير لعام 2022 ويستفاد العملاء من العروض المقدمة بشكل كبير وخاصة أنهم سيذهبون إلى الأسواق وسيجدون أي شئ يحتاجونه وشرائه بأفضل الأسعار ولهذا السبب ينتظر العملاء كل ماهو مقدم وجديد في العروض التي تطرحها بنده أسبوعياً، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على أحدث ما جاء بالعروض الأسبوعية التي قدمتها بنده في المملكة.

أسواق بنده وعروض الجوالات

تقدم الكثير من أنواع الجوالات مع خصومات وعروض توفير حيث جاء منها الآتي:

بدلاً من سعر 599 ريال يمكنك الآن الحصول على جوال شاومي ريدمي 10 بسعر 549 ريال سعودي أما شاومي ريدمي نوت 10 اس فمقدم بسعر 799 بدلاً من 949 ريال وشاومي ريدمي 9 أي بسعر 349 ريال سعودي فقط.

كما يوجد عدد من أنواع فيفواي ومتوفر عليها المزيد من العروض منها فيفواي 20 وفيفواي 12 اس وفيفواي 01 وفيفواي 53 اس.

ويتوفر في العروض أيضاً مجموعة من جوالات سامسونج المتنوعة وجوالات لينو فوكي 13 نوت وغيرها.

ويتوفر في العروض بعض مستلزمات الجوال مثل كابل آيفون وسماعات أبل اير بودس لأيفون ولمحبي الساعات الذكية يوجد ساعو ’بل الذكية آس اي.

عروض التليفزيونات المقدمة

أصبح الآن بإمكانك إقتناء أفضل أنواع شاشات التلفزيونيات بالمميزات التي تريدها فكل ذلك ستجده في أنواع الشاشات التي توفرها بنده فجميعها ذات مميزات وجودة عالية حيث يوجد تلفزيون سكاي وورث جوجل وتلفزيون دورا وتلفزيون توشيبا وتلفزيون تي سي ال وكل منها لها مميزات مختلفة عن الأخري كما توفر لك الأسواق خدمة التوصيل المجاني إلى منزلك وهذا من ضمن أهداف توفير أفضل خدمة للعملاء التي تعمل بنده على تحقيقها.

عروض أدوات المطبخ

تفضل السيدات الإطلاع على كل ما هو جديد وحديث في الأدوات التي تستخدم في المطبخ وتوفر بنده كل ماهو جديد في عالم أدوات المطبخ واحتياجات المنزل من مختلف المستلزمات الأخري التي تقدمها.