شوف خصومات 60% في أسواق العثيم بالسعودية على الجوالات

خصومات 60% في أسواق العثيم بالسعودية، تقدم دائما أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية بكافة الفروع أجدد العروض والتخفيضات اليوم على جميع الأجهزة الكهربائية والشاشات والجوالات، واليوم من خلال موقعنا سنقدم أجدد التخفيضات لجميع العملاء بكافة السلع الكهربائية.

تنزيلات في أسواق العثيم بالسعودية اليوم على الأجهزة:

تعرض اليوم أسواق العثيم في السعودية على جميع الأجهزة الكهربائية بكل الفروع المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية، وتشمل العروض كالتالي:

اشتري من العثيم صانع طعام گینوود Kenwood Food Processor بسعر لا ينافس بـ 219 ريال سعودي.

كما يوجد تخفيض على دقاية كولين جدارية ٢٠٠ Koolon سعر القطعة في العثيم 179 ريال سعودي.

تخفيض مميز على قلاية المستمعية التر Alsaid Healthy Fryer 9 في العثيم ماركت اليوم.

قدر ضغط الشيف كهربائي وهي سعيتها 8 لتر بسعر مميز هناك بـ 315 ريال سعودي.

ميكروويف کيون، التر Kion سعة الميكرويف 20 لتر وسعره في العرض 189 ريال سعودي.

محضر القهوة اسبرسو ماركة السيف سعرها في العرض مميز بـ 299 ريال سعودي.

أقوى العروض والتخفيضات في أسواق العثيم بالسعودية:

تخفيض على مكواة هومر البخار وزنها خفيف تعمل على كي الملابس بشكل جيد سعر القطعة لديهم 79 ريال سعودي.

خبازة السيف الكهربائية لعمل جميع أنواع الخبز والفطائر اللذيذة دون اللجوء لشرائها من الخارج، وتعد سعرها في أسواق العثيم بالسعودية بـ 199 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

مكنسة جيباس الكهربائية Geepas، تعمل بكفائة عالية التنظيف جميع الأتربة الصعبة من على السجاد وسعر القطعة داخل العرض بـ 149 ريال سعودي.

قلاية السيف السعة 9 التر، وتستخدم في جميع الأطعمة التي يجب قليها، فهي صحية وليس لديها أي أضرار عند الاستخدام وسعرها في العرض مميز بـ 369 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

عروض العثيم بالسعودية على الشاشات والجوالات اليوم:

سنعرض من خلال السطور التالية أجدد العروض والتخفيضات على الشاشات والجوالات الحديثة وتشمل كالتالي: