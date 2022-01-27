شوف أقوى عروض هايبر بنده الأوفر على الهواتف الذكية ومختلف الأجهزة بخصومات مذهلة تحت شعار وفر حتى نصف السعر لا تفوتها Hyper Panda

عروض هايبر بنده القوية تقدم باقة كبيرة ومتنوعة على أعلى مستوى من مختلف الأجهزة تناسب احتياجات الجميع بأسعار مميزة. فالجميع يبحث عن أفضل العلامات التجارية التي يحملها كل جهاز ويريدون التأكد منها لذلك نقدم لكم أفضل المنتجات والأجهزة مثل الهواتف الذكية المتنوعة والمميزة من حيث تحتوي على ماركة ريدمي، وشاومي، ولينوفو وغيرها الكثير من الماركات الأخرى. كما نستعرض لكم مجموعة مميزة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية بأسعار خيالية لا تفوتها.

أقوى عروض هايبر بنده الأوفر على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة

تعرض لكم متاجر بنده مجموعة مميزة من الهواتف العالمية بأسعار خيالية تحت شعار أقوى العروض وفر حتى نصف السعر.

خصم 50 ريال على هاتف شاومي ريدمي 10، يدعم الجهاز شريحتين SIM، وشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما يحتوي على رام بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بدقة 64 جيجا بايت. بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، ومود بأربع كاميرات خلفية دقتهم 2+2+8+50 ميجا بيكسل. بسعر 549 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي، كما يتوفر الجهاز بثلاث ألوان الرمادي والأرق والأبيض.

وفر 200 ريال على جوال فيفو واي 53 اس، مدعم بشريحتين، وكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 2+2+64 ميجا بكسل. بينما مقاس الشاشة 6.58 بوصة، وبمعالج أوكتا كور، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، ورام بدقة 8 جيجا بايت، كما يتوفر الجهاز بلونين. بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأوفر على الأجهزة الكهربائية

وفر 24 ريال على خلاط يدوي ماركة كي أون، تعمل بقوة 800 واط، بسعر 105 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي.

خصم 30 ريال على طاهية أرز سينكور، بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي.

احصل على خصم 470 ريال من بنده على قلاية بدون زيت فيليبس، بسعة 800 جم. بسعر 299 ريال بدلاً من 769 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده المميزة على الأدوات المنزلية

خصم 225 ريال على طقم جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل من مستر كوك، يتكون من 15 قطعة، ومتعدد الألوان. بسعر 435 ريال بدلاً من 660 ريال سعودي.

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