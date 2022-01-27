شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتصفيات شهر يناير تصل ل 70% تسوق بسرعة الآن

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عروض بنده اليوم، شركة بنده شركة حريصة على تقديم أكبر العروض القوية ومعها الخصومات الرائعة والمذهلة أيضًا، فمن الممكن أن يتم الطرح والتقديم لتلك العروض والخصومات أما أن تطرح وتعرض بصورة أسبوعية أو طرحها بشكل يومي، وأيضًا فإن شركة بنده تعتبر من ضمن الشركات التي نالت واستحوذت أربعة مراكز تكون متخصصة في التوزيعات الرئيسية التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده تمتلك ولديها ستمائة شاحنة من أجل توصيل سبعون ألف سلعة ومنتج غذائيًا وكذلك غير غذائيًا.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده يعد من الأسواق الهامة وكذلك الكبيرة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، كما من الممكن بأن يتم التوافر والتواجد لكل المنتجات والمستحضرات التي يريدها ويحتاجها جميع المواطنين والأفراد بالمملكة العربية السعودية سواء كانت مستحضرات ومستلزمات غذائية وكذلك غير غذائية، حيث أن هذا السوق يقوم بتقديم ومنح أصناف كثيرة متواجدة به بالجودة الممتازة والرائعة فيوفرها سوق بنده بالسعر المذهل والقوي المناسب لجميع الأشخاص والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن هذه الشركة استحوذت وامتلكت الكثير من الجوائز منها، جائزة السعودية المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية، وأفضل وأحسن علامة تجارية متواجدة في آسيا عام 2011.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده على 290 مل من الصلصة نوعها قودي عدد 1 + 1 تكون بسعر 16.95 بدلًا من 33.90 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم 1 + 1 من كاتشب الطماطم من النوع تريفا مقدار 500 مل يكون بسعر 9.50 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده 500 جرام من رقائق كلوقز كرانشي يكون بسعر 17.25 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- 2 + 1 من المربى نوعها حلواني مقدار 400 جرام سعرها يكون 22.95 بدلًا من 35.85 ريال سعودي.
- الزنجبيل في العسل صافي مقدار 250 مل عدد 2 + 1 يكون بسعر 24.95 بدلًا من 38.85 ريال سعودي.
- 18 * 200 من العصير بغير السكر للكرتون الواحد تكون بسعر 18.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- البرغل التركي المطحون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 5.95 ريال سعودي.
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