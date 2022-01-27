انت الان تتابع تفاصيل خبر كيفية عمل الكريب الحلو والمالح.. دليل للمبتدئين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الكريب عبارة عن فطائر رقيقة تصنع عادة من دقيق القمح والبيض والحليب والزبدة، يمكن أيضا صنع الكريب بمكونات أخرى مثل الحنطة السوداء أو دقيق الأرز الأبيض أو اللوز، ويتم أحيانا إضافة نكهة عصير الليمون أو عصير البرتقال لبعض أنواع حلوى الكريب، ويتم تناول الكريب في وجبة الإفطار أو الغداء مع حشوات الفاكهة مثل الموز والفراولة والموز، وتقدم أيضا كحلوى مع دهن الشوكولاتة أو كريمة مخفوقة.

طريقة عمل الكريب الفرنسي

يخفق خليط البيض والدقيق والحليب في الخلاط للحصول على عجينة الكريب، يجب أن يكون الخليط بقوام الكريمة الثقيلة عند البدء في طهيه، إذا ازدادت سماكة العجينة يضاف إليها القليل من الحليب، ويمكن أيضا تحضير الخليط وحفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، ويمكن تحضير عجينة حلوة أو مالحة حسب الرغب، ويمكن تجربة إضافة أنواع أخرى من الدقيق، مثل مزيج من دقيق القمح الكامل والأبيض .

1- تسخن مقلاة طهي الكريب على نار متوسطة مع وضع قليل من الزبدة ويفضل أن تكون غير النوع الغير لاصق

2- يوضع نحو 1/3 كوب من الخليط في المقلاة، ثم ترفع المقلاة على الفور مع إمالتها لنشر الخليط فوق س\ح المقلاة

3- توضع المقلاة على النار من جديد لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى يتحول لون قاع الكريب إلى اللون البني ويبدو السطح العلوي ثابتا

4- يتم فك الكريب من المقلاة بواسطة ملعقة خشبية يتم إدخالها حول حافة المقلاة

5- يتم الإستمرار في تحضير باقي الكمية من خليط عجينة الكريب

حشوة الكريب الفرنسي

يمكن دهن الكريب بالمربى المفضل ولفها لتناول وجبة خفيفة سريعة أو وجبة فطور، ومن بين الأفكار التي يمكن استخدماها لحشو الكريب دهنه بمربى التوت أو اي مربى فاكهة أخرى وأيضا النوتيلا والكريمة المخفوقة والشوكولاتة .

خطوات عمل الكريب العادي

من أسرار إتقان عمل الكريب التي لا يكشف عنها ترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل في درجة حرارة الغرفة، حتى يمتص الدقيق السائل ويمنح الغلوتين فرصة للاسترخاء حتى يصبح الكريب طريا .

طريقة عمل عجينة الكريب العادي

الأمر بسيط جدا يتم خفق دقيق القمح الكامل مع البيض والحليب وقليل من الملح في خلاط، مع ضرورة لفت الإنتباه إلى أن عجينة الكريب تحتوي على نسبة أقل من الدقيق إلى السائل، وإذا كانت هناك رغبة في الحصول على كريب حلو وجب زيادة السكر في الوصفة من ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين .

تستخدم نفس طريقة طهي الكريب الفرنسي، باستخدام مقلاة غير لاصقة يتم دهنها بقليل من الزبدة، ويمكن تزيينه بعد انتهاء عملية الطهي حسب الرغبة بدهنه بمربى فاكهة أو النوتيلا وأيضا الشوكولاتة، ويلجأ البعض بلفه وحشوه بالموز المقطع إلى قطع صغيرة أو الفراولة، وفي بعض الدول يتم حشو الكريب بالكريمة المخفوقة، وفي دول أخرى يفضل حشوه بالفطائر أو السبانخ أو الجبن .

أفكار لتزيين الكريب

كريب بحشوة التفاح مع صلصة الكراميل: يمكن حشو الكريب بالتفاح مع قليل من صلصة الكراميل لتقديمها للضيوف .

كريب مع الكمثرى والزعتر الطازج: يقدم هذا النوع من الكريب الحلو واللذيذ كوجبة غداء ويمكن إضافة نكهات أخرى لها .

يعتبر الكريب بالشوكولاتة من أكثر الوصفات طلبا في العديد من الدول العربية والأجنبية، كما أن هذا النوع من الكريب يختلف فيه استخدام أنواع الشوكولاتة بإختلاف الأذواق .