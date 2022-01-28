أياك ان ترمي زيت القلي المستعمل كنز في بيتك هيدخلك فلوس كتير بهذه الطريقة

احصلي على دخل من زيت الأكل المستعمل زيت الأكل المستعمل أكثر من مرة يمكنك من عمل مشروع سهل وبسيط جدا في المنزل والحصول على دخل ثابت، وعند البحث عن كيفية الاستفادة من زيت الأكل المستعمل وجدنا طريقة سهلة لإعادة تدوير واستخدام الزيت المستعمل في أغراض أخرى، وهنا في السطور القادمة نتعرف على كيفية الحصول على مكسب من زيت الأكل المستعمل.

زيت الأكل المستعمل

الطريقة الأولى للحصول على مكسب من زيت الاكل المستعمل

احضري خمس أكواب من الماء ونفس الكمية من زيت الاكل المستعمل، بالإضافة إلى كوب دقيق وربع كيلو من البوتاس، ثم قومي بعمل ما يلي:

اخلطي البوتاس مع الماء في طبق بلاستيك عميق. ضيفي كل كمية الزيت المستعمل. قلبي الخليط بواسطة ملعقة خشبية. ضيفي كمية الدقيق بالتدريج للحصول على قوام سميك متجانس. استمري في تقليب المكونات حتى تصبح متجانسة تماماً. اتركي الخليط فترة ثم صبيه في كرتون مغطى بورق بلاستيك. اتركيه حتى يجف ويكون صلب وقطعيه. يمكن ترك الصابون في الهواء حتى يصبح جاهز للبيع أو الاستخدام المنزلي.

الطريقة الثانية للاستفادة من زيت الاكل المستعمل

احضري كمية لتر ونصف من زيت الاكل المستعمل، وجلسرين وعصير ليمونة، بجانب ربع كيلو من الصودا والماء و1/2 كيلو من الدقيق، ثم قومي بما يلي: