نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري من مطبخك هينسف دهون مفاتيح البوتاجاز بكل سهولة حتى لو ليها سنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة المطبخ هو أكثر مكان يتم استخدامه في المنزل، وتتواجد فيه ربة المنزل لساعات، ومن أكثر الأجهزة التي تستخدمها هو البوتجاز وبعد الطبخ يصبح البوتجاز غير نظيف وبعض السيدات تتركه حتى تتراكم عليه الدهون، وبعد بحث الكثير عن وصفة أو طريقة تعيد البوتجاز لمعانه من جديد وفرنا لكم عدة وصفات ستذهلك بعودة البوتجاز مثل الجديد بدون دعك أو مجهود كبير.

تنظيف البوتجاز

يتم تعرض البوتجاز لكثير من الدهون وهذا بفعل الطبخ، واليوم نتعرف معا على عدة طرق سهلة لإعادة البوتجاز لنظافته.

وصفة ملح الليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة من ملح الليمون. نصف كوب من صابون الأطباق السائل. لتر ماء. ملعقة بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير:

نقوم بإضافة جميع المكونات على بعضها ونقوم بخلطهم جيدا. بعد ذلك نضعهم في بخاخة ونتركهم قبل استخدامهم بساعة. نمسح البوتجاز ثم نرش الخليط عليه ويجب الابتعاد مسافة عن الرش للحفاظ على أيدينا وأعيننا. نتركه حوالي عشر دقائق ثم نقوم بدعكه باستخدام سلك مواعين وبعد أن تزال كل الأوساخ نمسح سطح البوتجاز بفوطة نظيفة.

وصفة بيكربونات الصوديوم

المكونات:

أربع ملاعق من بيكربونات الصوديوم.

كوب ونصف من الخل الأبيض.

طريقة التحضير:

نخلط بيكربونات الصوديوم والخل سويا ثم نضعهم في بخاخة.

بعد ذلك نقوم بالرش على الأماكن الغير نظيفة ننتظر ربع ساعة ثم نقوم بدعك المناطق المتسخة بسلك ألومنيوم، ثم امسحي السطح بقماشة نظيفة.

وصفة الخميرة

المكونات:

ملعقتين من الخميرة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

سخني الماء ثم ضعي إليه الخميرة وقلبيهم حتى تذوب الخميرة.

قومي بوضع المزيج هذا على سطح البوتجاز في المساء واتركيه كل الليل ثم في الصباح نظفي البوتجاز جيداً منه وباستخدام القليل من الصابون المذوب في الماء قومي بتلميع البوتجاز.