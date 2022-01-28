شوف عروض شتاء اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية وتخفيضات تصل لـ50%

تخفيضات اكسترا السعودية على الأجهزة، تعددت الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا فحرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها كل ما يحتاجون من مستلزمات المنزل من أجهزة منزلية وهواتف محمول بعروض وخصومات مذهلة للغاية، وسوف نقدم إليكم من خلال المقال أقوى تخفيضات اكسترا في السعودية على الأجهزة.

تخفيضات اكسترا السعودية على الأجهزة

تعددت الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا ومن بين تلك الأجهزة غسالات الصحون وإليكم في السطور الآتية تخفيضات اكسترا على غسالات الصحون:

يحتوي العرض على غسالة توشيبا صحون 14 مكان تحخزين مع ستة برامج متوفرة باللون الفضي.

يحتوي العرض على غسالة صحون 12 خانة للتخزين مع سبعة برامج متوفرة باللون الأبيض.

يشمل العرض على غسالة صحون توشيبا مع 14 مكان للتخزين مع ستة برامج متوفرة باللون الأبيض.

يحتوي العرض أيضا على غسالة صحون ويرلبول مع 10 برامج مع 14 مكان للتخزين متوفرة باللون الأبيض.

يضم العرض على غسالة ويرلبول 8 برامج مع 14 مكان للتخزين متوفرة باللون الأبيض.

يحتوي العرض على غسالة صحون 6 برامج مع 12 مكان للتخزين.

خصومات اكسترا على المجمدات

يحتوي العرض على كلاس برو فريزر أفقي 99 لتر مع 3.5 قدم متوفرة باللون الأبيض.

يضم العرض على كلاس برو فريزر أفقي 199 لتر مع سبعة قدم متوفرة باللون الأبيض.

يشمل العرض أيضا على كلاس برو فريزر أفقي 142 لتر مع خمسة قدم متوفر باللون الأبيض.

يشمل العرض على فريرز ميديا أفقي 7 قدم متوفر مع 198 لتر متوفر باللون الأبيض.

يحتوي العرض على ميديا فريزر أفقي 5 قدم متوفر باللون الأبيض 142 لتر.

خصومات اكسترا السعودية على المكيفات الشباك

تحتوي عرض اكسترا على مختلف الأجهزة التي من ببينها كلًا من التالي: