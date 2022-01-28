نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا بالسعودية على الجوالات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا في السعودية على الجوالات، تعمل دائما شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية على تقديم العروض والتنزيلات على الجوالات والهواتف اللوحية المختلفة بأسعار تنافس جميع الشركات، وتلك العروض تناسب جميع العملاء بكافة الفروع المنتشرة في أرجاء السعودية، واليوم من خلال تلك السطور سنوضح لكم متابعينا الكرام كل ما هو جديد في العروض والخصومات بـ اكسترا على الهواتف المحمولة.

خصم في اكسترا بالسعودية على هاتف هواوي:

خصم 25 في اكسترا بالسعودية على هاتف هواوي إيه، 4 جي، والذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت، واللون المتاح في العرض للهاتف الفضي، بينما سعر الهاتف بعد الخصم يصل لـ 1050 ريال سعودي، وتعد شاشة الهاتف عالية الجودة، أما عن حجم شاشة الهاتف 6.43 بوصة، ويعمل الأندرويد على 11، ونواة المعالج الخاص بالهاتف ثماني النواة.

كما يعمل الهاتف على شبكة اتصال الجيل الرابع، وحجم بطارية الهاتف 4310 ملي أمبير، والذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت، أما عن الذاكرة العشوائية الخاصة بالهاتف 8 جيجا بايت.

تنزيلات في اكسترا بالسعودية على هاتف سامسونج:

خصم اكسترا بالسعودية على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي، الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، واللون المتاح في العرض أزرق، بينما سعره بعد الخصم 575 ريال سعودي.

أما عن دقة شاشة الموبايل عالية الجودة، ونوع الوضوح إتش دي، بينما حجم الشاشة 6.5 بوصة، ويعمل على نظام الأندرويد 11، نواة المعالج للهاتف ثماني النواة ويعمل على شبكة أتصال الجيل الرابع، أما عن حجم البطارية فهي 5000 مللي أمبير، وذاكرة الهاتف العشوائية 4 جيجا بايت، وتعمل دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 8 ميجا بيكسيل.

تخفيض في اكسترا بالسعودية على هاتف أوبو:

خصم 18% في اكسترا بالسعودية على هاتف أوبو إيه 94، ، 4 جي، والذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت، واللون المتاح في العرض للهاتف البنفسجي، بينما سعر الهاتف بعد الخصم يصل لـ 999 ريال سعودي، وتعد شاشة الهاتف عالية الجودة وتصل دقتها 2400 × 1080، أما عن حجم شاشة الهاتف 6.43 بوصة، ويعمل الأندرويد على 11.

بينما نواة المعالج الخاص بالهاتف ثماني النواة، ويعمل الهاتف على شبكة اتصال الجيل الرابع وهو أعلى شبكة حتى الآن، وحجم بطارية الهاتف 4310 ملي أمبير، والذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت، أما عن الذاكرة العشوائية الخاصة بالهاتف 8 جيجا بايت، بينما دقة الكاميرا الأمامية تعمل على 32 ميجا بيكسل.